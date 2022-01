El Departament de Salut ha presentat un seguit de mesures destinades a agilitzar els tràmits per alliberar els professionals sanitaris d’aquests actes administratius, prioritzar l’assistència sanitària i facilitar les gestions als ciutadans. Les persones que sol·licitin la baixa per covid-19 obtindran l’alta set dies després, un cop acabat l’aïllament, directament a La Meva Salut. Si passat aquest període o abans, la persona encara té símptomes o es troba malament, haurà de contactar amb el CAP perquè valorin el seu cas.

La secretària general de Salut, Meritxell Masó, va destacar ahir que «es tracta de procediments excepcionals davant d’una situació extraordinària». També la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha remarcat la importància de descarregar als professionals de la primària de les tasques més burocràtiques.

Paral·lelament, la secretària general de Salut, Meritxell Masó, va demanar a l’Estat i al Ministeri que es pugui emetre una baixa laboral a través d’una declaració autoresponsable del ciutadà.

El Departament de Salut va xifrar en 123.406 les baixes laborals obertes per covid-19 a Catalunya. En aquests moments, hi ha quatre maneres de comunicar el cas. Un resultat positiu en un test d’autodiagnòstic es pot comunicar a la farmàcia per telèfon, també amb una eConsulta a través de La Meva Salut o a la web citasalut.gencat.cat, a l’apartat de símptomes de la covid-19. La quarta via és trucar al CAP o al 061.