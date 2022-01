El passat mes de juny, el grup municipal d'ERC a Banyoles va denunciar uns presumptes desajustos econòmics en les certificacions d'algunes obres públiques a la població. "Cal explicar molt bé a la ciutadania què ha passat, ja que aquest tipus de fets contribueixen a desvirtuar encara més la política", explicava, en un ple municipal, el portaveu republicà, Jaume Butinyà, en un cas que va portar l'equip de govern municipal, encapçalat per Miquel Noguer, a encarregar un informe tècnic a un pèrit independent avalat pel Col·legi d'Enginyers. Un informe, que avui han conegut els portaveus de tots els grups municipals, que ha analitzat sis obres públiques fetes a Banyoles en diferents etapes i que han revelat que la majoria dels projectes estudiats "es consideren correctes en la seva definició i complets per a la seva execució" restant importància als desajustos en les certificacions que "queden compensats" per "les unitats d'obra realment executades i no certificades". Una valoració que, però, té una excepció amb les obres del "projecte d'ampliació de voreres i millora de sanejament del carrer Sant Martirià". Uns treballs executats en l'època que ERC governava a Banyoles amb Pere Bosch d'alcalde i amb l'actual portaveu, Jaume Butinyà, exercint de regidor d'Urbanisme. "Aquestes obres esdevenen absolutament anòmales en la seva execució en la seva adjudicació (+10%) i en la gestió de les seves obres complementàries (+75%), en el seu procediment i tancament econòmic", es detalla en l'informe, signat pel perit avalat pel Col·legi d'Enginyers Francisco Sadurní, sobre una obra que va començar amb un projecte pressupostat per 154.815, 42 euros, es va adjudicar per 170.296,97 (197.544,49 euros amb IVA) i va acabar costant 346.243,73 euros (amb IVA).

El pressupost del projecte era de 154.815 euros i en va acabar costant 346.243

Un sobrecost del voltant de 150.000 euros en una desviació de més del 75% que, com superava el límit legal del 20%, hauria d'haver comportat la redacció d'un nou projecte. Fet que no va succeir. "El tractament administratiu, tècnic i econòmic en la seva liquidació està absolutament ajustat fora de qualsevol procediment i mètode racional i ajustat a les prescripcions administratives, tècniques i legals de la indústria", conclou l'informe sobre unes obres que, per la seva llavors condició de regidor d'Urbanisme en el govern de Pere Bosch, estaven supervisades per l'actual portaveu d'ERC a Banyoles, i des de fa pocs mesos també diputat al Parlament de Catalunya, Jaume Butinyà. Un informe d'Intervenció de l'Ajuntament fet poc després d'haver finalitzat les obres, ja posava de manifest que el sobrecost era del 75% i que aquest fet superava els límits legals.

A més de les irregularitats revelades per l'informe encarregat per l'Ajuntament, Diari de Girona ha pogut saber que els treballs es van acabar l'octubre de 2005, però l'obra no es va certificar fins quatre mesos més tard, el 3 de febrer de 2006. Anteriorment, quan a finals de 2005 es redactaven els pressupostos de l'any següent, ja es va preveure una partida de 150.000 euros per pagar el sobrecost del projecte. A més, aquests diners s'havien d'obtenir mitjançant crèdit, la qual cosa indicava que no hi havia pressupost per fer-hi front. Finalment, l'Ajuntament de Banyoles va pagar els 148.000 euros del sobrecost a l'empresa concessionària el 30 de març de 2006.

"Aquestes obres esdevenen absolutament anòmales en la seva adjudicació (+10%) i en la gestió de les seves obres complementàries (+75%), en el seu procediment i tancament econòmic" Francisco Sadurní - Redactor de l'informe pericial

En un primer moment, Noguer havia proposat encarregar un informe a la Diputació centrat en dues de les obres sobre les quals ERC havia posat la lupa -reformes al barri del Barral i al carrer de les Rotes-, però, per evitar suspicàcies, atenent que l'alcalde de Banyoles també presideix la Diputació, es va decidir encarregar-la a un professional independent. En aquest cas, Francisco Sadurní. Les sis obres escollides per analitzar van ser les dues sobre les que ERC havia posat el focus en la seva denúncia del mes de juny -les de barri del Barral i les del carrer de les Rotes, fetes l'any 2019-, una altra al carrer Baldiri Reixach de l'any 2006; una del carril bici del Passeig de la Puda feta el 2013; i dues més: la del carrer Canat del 2013 i l'esmentada abans del carrer Sant Martirià (2006). Els treballs estan executats per diverses empreses i en diversos mandats municipals.

De les sis, en cinc l'obra s'acaba adjudicant a la baixa amb les empreses presentant ofertes per sota del pressupost del projecte. "Els coeficients de les baixes ofertes són raonables i dins el rang comú ofert del mercat de l'obra civil per administracions públiques. En l'obra de Sant Martirià s'indica una adjudicació a l'alça, sent una situació anormal", es detalla en l'informe.

Finalment, sobre els presumptes desajustos econòmics en les certificacions, l'informe firmat per Francisco Sadurní constata que ha estat una manera habitual de treballar a Banyoles, en els diferents governs municipals, però aclareix que "la part d'obra certificada i no executada es compensa econòmicament per aquelles unitats d'obra realment executades i no certificades".

Miquel Noguer: «Per sembrar el dubte has d’estar molt convençut»

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va assenyalar ahir en roda de premsa que en el decurs de l’auditoria (que s’ha allargat cinc mesos) ha estat «tranquil perquè no tenia res a amagar».

Després de revelar els detalls del document, del que en va elevar la professionalitat i la neutralitat, va assenyalar que en tots els projectes analitzats «l’important és que s’ha pagat el preu just». Les obres del carrer Sant Martirià, però, van centrar l’exposició, a partir d’on va afirmar que els resultats de l’auditoria «són una prova que quan vam entrar al Govern no vam mirar mai enrere», per bé que va afegir que «si ho hagués vist, m’hauria vist amb l'obligació de denunciar-ho».

Ara, però, Noguer ha volgut fer-ho públic en forma de «constatació i no com a denúncia». A més, referent al projecte del carrer Sant Martirià, va remarcar que «vull pensar que es va pagar el que tocava» i va admetre «mala praxi tècnica a l’hora de certificar». Amb tot, va assenyalar que «tot ja està prescrit».

D’aquí, Noguer en va voler extreure una lliçó. «Això ens ha de servir per a aprendre, estic ben segur que els tècnics dela casa fa temps que n’han pres bona nota de tot això». Tot i així, Noguer va afirmar que s’ha sentit «dolgut» amb l’actitud d’ERC ja que «ha posat en dubte els tècnics municipals i l’Ajuntament».

L’aleshores regidor d’Urbanisme, Jaume Butinyà, va assenyalar ahir en declaracions al Diari de Girona que «l’única cosa» que recorda és que «es va modificar el projecte inicial durant l’obra» i va reclamar poder disposar del document perquè no sap «exactament què hi diu».