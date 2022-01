Tres de cada quatre infants gironins de 5 a 11 anys encara no tenen la primera dosi de la vacuna de la covid-19, un mes després que Salut obrís la vacunació per a aquesta franja d’edat. D’aquesta manera, es pot confirmar que el procés d’immunització dels infants avança de forma lenta si es compara amb altres franges d’edat. De fet, per posar un exemple, deu dies més tard es va obrir la vacunació de terceres dosis per a la població de 50 a 59 anys i, actualment, gairebé un 40% ja la té administrada.

Si tenim en compte els adolescents de 12 a 15 anys, en aquest cas tres terceres parts ja la tenen, tot i que és cert que van poder començar a vacunar-se l’estiu passat. I poc més de la meitat té la pauta completa, exactament un 55%. La situació canvia clarament en la població de 16 a 19 anys, ja que el 82% ja té la pauta completa i el 85% almenys té una dosi.

Cal tenir present que un dels motius pels quals el percentatge d’immunitzats és baix entre els més petits és que ja han passat la covid-19 i, per tant, han d’esperar uns mesos per a poder començar la vacunació. En el cas de la població de 5 a 11 anys la immunització també tardarà a arribar perquè entre la primera i segona dosi ha de passar més temps que en els adults.

D’altra banda, la vacunació pediàtrica ha generat molt debats entre experts i ha tardat a aprovar-se fins que no hi ha hagut estudis clars. És per això que encara hi podria haver certes reticències entre alguns pares i mares.

En aquesta línia, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va fer ahir una nova crida a vacunar-se i a protegir-se amb la dosi de reforç en cas de formar part d’un dels grups que ja la pot rebre. Cabezas va advertir que els «casos greus de la variant òmicron són com els altres: són greus, requereixen hospitalització i la gent ho passa malament».

Segons recull ACN, també va admetre que li agradaria que la cobertura de la dosi de record avancés «més ràpid» en alguns grups d’edat, com els de 40 a 49 anys. «Si us plau, que la gent aprofiti la riquesa de tenir una vacuna per a la qual altres països farien de tot», va afegir.

Acceleració de terceres dosis

D’altra banda, el Departament de Salut proposa a l’Estat que obri a més grups d’edat la dosi de reforç, que de moment poden rebre els majors de 40 anys -a part dels professionals sanitaris i les persones vacunades amb AstraZeneca i Janssen-. També ha plantejat que escurci l’interval de sis mesos des de la segona dosi per quan s’ha rebut Pfizer o Moderna -tres mesos en el cas de les dues altres vacunes-. La idea de Salut serien cinc mesos, seguint recomanacions com les del Centre de Control de Malalties dels Estats Units (CDC).

Salut també ha demanat que s’obri la vacunació d’aquesta tercera dosi als grans dependents i als seus cuidadors. La secretària de Salut Pública ha sostingut que l’administració de la tercera dosi s’ha basat sobretot en una estratègia per edats però que també consideren «prioritari» protegir aquests col·lectius.

Cabezas va recalcar que l’efectivitat de la tercera dosi per evitar hospitalitzacions se situa en un 88%, segons un estudi del Regne Unit. Segons dades de Catalunya, les persones no vacunades majors de 70 anys tenen una probabilitat 6,9 vegades més gran de ser hospitalitzades per covid i 15,9 vegades més d’entrar a l’UCI que les d’aquesta edat amb dosis de record.