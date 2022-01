Després d’haver estat regidor del PP i diputat de Ciutadans, Jean Castel s’ha embarcat en una nova aventura política: Valents, el partit liderat per Eva Parera que beu de Barcelona pel Canvi, el partit de Manuel Valls. Està previst que Castel sigui el responsable d’organització del partit, que es presentarà amb un acte públic el proper 29 de gener. Després de la marxa de Manuel Castells, el seu antic partit, Barcelona pel Canvi, ha decidit refundar-se amb un nou nom: Valents. La formació es presenta amb la voluntat d’«acabar amb el poder decisiu dels partits nacionalistes en la governabilitat d’Espanya» i «apostar per la unitat de totes les forces constitucionalistes a Catalunya». I per aconseguir la implantació territorial per poder-se presentar amb condicions a les municipals de 2023, ha fitxat un vell conegut de la política gironina: l’exlíder de Ciutadans, Jean Castel, que va donar-se de baixa del partit el març de 2021 tot advertint que deixava «temporalment» la política, després que la formació taronja perdés els quatre diputats que tenia i per tant Castel es quedés sense acta.

Castel era el coordinador provincial i portaveu de Ciutadans a la província de Girona, i com a tal va ser diputat al Parlament durant sis anys, així com regidor a l’Ajuntament de Girona durant un parell d’anys. Abans, però, havia militat al PP, d’on havia estat regidor per Girona i secretari general de la demarcació. Va acabar estripant el carnet, tanmateix, per discrepàncies amb membres de la direcció provincial del PP.