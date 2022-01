La borsa de docents de l'assignatura de Religió, gestionada íntegrament pel Bisbat de Girona, està buida. I és que en un context de nomenaments diaris per a substituir en un termini de vint-i-atre hores als docents de la xarxa pública, el Bisbat de Girona va lamentar ahir que no pot proporcionar docents de reforç en aquesta matèria perquè «ja no hi ha ningú per substituir-los».

Així de contundent es mostrava ahir el delegat episcopal d'Ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló, que va assenyalar que «la borsa de Religió està buida, tant de docents per a impartir l'assignatura en les etapes de Primària com de Secundària». Una situació que ja es va començar a dibuixar a finals del curs passat, però que al llarg d'aquests mesos s'ha fet encara més evident.

La manca de reserves de docents de Religió ja té una incidència directa en el circuit. «Hi ha escoles amb vacants obertes per a cobrir l’assignatura, però quan el departament d'Educació o els mateixos centres educatius ens demanen substitut ja no tenim capacitat per a poder-los-en proporcionar», va lamentar Micaló.

El problema, però, és la vocació. Davant la falta d'efectius, el departament d'Educació va fer una excepció: «va concedir, provisionalment, que poguessim proposar persones amb un mínim de credits cursats de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA) per a impartir l’assignatura», va confessar Micaló. Una mesura, però, que va assenyalar que «no ha estat suficient». I és que en aquesta modalitat ja hi ha docents que estan fent substitucions, però no ha aconseguit revertir la manca de professors especialitzats.

La solució passa, segons va remarcar Pere Micaló, per «incentivar als alumnes de magisteri a cursar, inicialment, un mínim de crèdits de la DECA (12 crèdits en el cas d'Infantil i Primària i 60 a Secundària i Batxillerat)». La situació obliga, segons el delegat episcopal d’Ensenyament, a la reflexió. «Que no hi hagi professors de Religió ens ha de fer pensar, tant des de l'Església com des dels poders públics», va sentenciar.

53 nomenaments més a Girona

D’altra banda, el departament d’Educació va nomenar ahir 53 professors a les comarques gironines en el cinquè dia de període extraordinari habilitat per fer front a la sisena onada de Covid-19. Al conjunt de Catalunya, van ser 409 els professors nomenats.

Es tracta d’una mesura que se suma a la ja presa de cobrir totes les baixes iguals o superiors a 5 dies -2 menys del que és ordinari- i les dels centres amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies. També per minimitzar les possibles baixes de professorat, hi haurà nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la propera. Els 490 docents nomenats ahir s’incorporaran avui mateix a les aules. Per àmbits territorials, on se n’han escollit més ha estat al servei del Baix Llobregat, amb 78. Per darrere, el Vallès Occidental amb 72 i el Consorci d’Educació de Barcelona amb 61. Al Maresme-Vallès Oriental n’hi ha hagut 56, a Girona i Tarragona 53 a cadascun, a Barcelona Comarques 51, a la Catalunya Central 28, a Lleida 26 i a les Terres de l’Ebre 12.

D’altra banda, les escoles concertades de Catalunya no estan trobant d’entrada problemes per cobrir les baixes que la covid està provocant en el seu personal docent. Tot i així, sí que han detectat, tal com va avançar Diari de Girona, que hi ha substituts que si són cridats pel Departament d’Educació per cobrir una baixa a l’escola pública, marxen. Així ho va explicar el responsable de comunicació de la Fundació Escola Cristina, Sergi Gallego, que va detallar que estan cobrint unes 20 baixes diàries de docents en les 400 escoles que agrupen. Gallego va reconèixer que la situació és «complicada», com a tot arreu, però va alertar que si els grans volums de baixes es mantenen es pot produir un problema per al conjunt de la comunitat educativa. A l’Escola Pia de Caldes de Montbui, per exemple, van explicar que el moment és «complex».

Des de la Fundació creuen que si es manté el ritme de baixes no serà la concertada qui es trobi amb un problema, sinó el conjunt del sistema d’educació de Catalunya, tenint en compte que Educació ha fet 4.375 nomenaments des del passat divendres en centres públics. Per això, ha plantejat que s’hauria de buscar una actuació conjunta tenint en compte tot el sistema d’educació de Catalunya.