Comissions Obreres va mostrar ahir el seu «malestar» per l’«abandonament» al qual, al seu parer, ha estat sotmesa la línia d’alta velocitat entre Figueres, Girona i Barcelona amb la reducció de freqüències que ha fet Renfe arran de la pandèmia. És per això que el sindicat va aprofitar ahir la presentació de l’informe CATAV 2023 a Girona -un projecte en el qual proposen una xarxa d’alta velocitat catalana amb més places, freqüències i preus més baixos- per recordar que aquesta línia encara té sis freqüències menys de les que tenia l’any 2019, tot denunciant que en molts casos els trens estan infrautilitzats i els preus són excessivament cars. És per això que, quan es puguin recuperar les freqüències, CCOO demana que es tinguin en compte les propostes recollides en l’informe CATAV 2023, que ja han presentat arreu de Catalunya i que en els propers dies presentaran també a les principals institucions gironines.

La proposta de Comissions consisteix en la creació d’una xarxa catalana de trens d’alta velocitat, recuperant -i si és necessari, ampliant- les freqüències d’Avant que hi havia bans de la pandèmia i amb preus més similars als de mitja distància que als d’alta velocitat: 10,35 euros per anar de Girona a Barcelona i 13,15 des de Figueres a la capital catalana. La secretària general del sindicat a Girona, Belén López, considera que aquesta xarxa es podria crear «en un curt termini de temps» tot aprofitant els recursos que ja existeixen, de manera que no seria necessària una gran inversió. I és que, segons va recordar López, la xarxa d’alta velocitat ha suposat una inversió pública milionària, però molta gent no la pot utilitzar per la falta de freqüències i els elevats preus dels bitllets. És per això que López va qualificar el sistema actual d’alta velocitat de «classista».

La proposta de Comissions passa per fer una xarxa d’alta velocitat a nivell català, amb l’objectiu de consolidar els serveis d’Avant com una alternativa «sòlida» al vehicle particular. Segons va explicar el secretari general del sector ferroviari de CCOO a Lleida, Alberto Puivecino, la xarxa s’hauria de desplegar en tres fases. La primera es podria posar en servei l’any que ve, amb la recuperació dels serveis d’Avant que hi havia abans de la pandèmia. En el cas de les comarques gironines (és a dir, entre Figueres, Girona i Barcelona) calculen que hi hauria d’haver unes quinze freqüències per sentit. Aquesta primera fase s’estructuraria en dues línies: la 1, que passaria per Lleida, Camp de Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres, i la 2, que englobaria les principals estacions del corredor Mediterrani a Catalunya. En la segona fase s’hi incorporarien, un cop s’haguessin finalitzat i posat en servei, les estacions de la Sagrera (Barcelona), Vila-seca- enllaç amb l’aeroport de Reus i Vilafranca del Penedès. Finalment, en la tercera fase es connectarien a la xarxa d’alta velocitat les futures estacions dels aeroports de Gironai el Prat. En tot els casos, l’ampliació de la xarxa aniria associada a un increment de les places i a una reducció dels preus.

I és que, per al sindicat, la xarxa d’alta velocitat ha de ser per a la classe treballadora, per tal que es converteixi en una autèntica alternativa al transport privat a l’hora d’anar a Barcelona. Per aquest motiu, davant la liberalització del transport ferroviari d’alta velocitat i l’entrada en servei de noves companyies, com Ouigo i properament Ilsa, el sindicat recorda que el serveis de mitja distància que transcorren per l’alta velocitat (és a dir, els Avant) estan subjectes a l’obligació de servei públic, i creuen que així ha de seguir essent, per tal d’evitar que les freqüències i places s’estableixin amb criteris purament comecials.