El sindicat Metges de Catalunya ha fet una crida als Centres d’Atenció Primària perquè prioritzin l’atenció als pacients per davant de gestions burocràtiques. El sindicat ha denunciat en un comunicat que l’«allau» de peticions de baixes per covid-19 està «desbordant» els centres de salut i ha advocat per instaurar la «declaració autoresponsable» per alliberar de tràmits administratius el personal facultatiu. Així mateix, ha demanat al col·lectiu que posposi la gestió de les baixes fins al final de l’horari de visites, «sense sobrepassar la jornada laboral establerta». Si això no és possible, el sindicat recomana als professionals que traslladin les gestions pendents a les direccions dels equips d’atenció primària perquè es reprogramin.

Davant de la saturació causada per l’auge de casos d’òmicron, Metges de Catalunya ha instat les administracions a fixar «mesures extraordinàries» com la declaració autoresponsable, per tal que els pacients amb covid-19 puguin tramitar la seva baixa laboral directament amb l’empresa, sense necessitat de recórrer als centres de salut, «extremadament castigats i asfixiats per la falta de personal». Malgrat que la gestió d’alta serà automàtica, el sindicat ha assegurat que la mesura no resoldrà el «col·lapse» de les consultes, ja que «continuarà sent el personal facultatiu qui haurà de supervisar i autoritzar abans les baixes». Pimec demana rigor i diàleg La patronal Pimec ha demanat «rigor i diàleg» a la Generalitat per resoldre els problemes per tramitar les baixes laborals per la covid-19 i que, assegura, ja està comportant dificultats a les empreses. Per això, ha reclamat que es convoqui el Consell de Diàleg Social per debatre les restriccions actuals i decidir quin full de ruta cal seguir.