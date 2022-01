ERC ha presentat una bateria de 20 preguntes per demanar explicacions al govern espanyol sobre les esllvissades que es van produir a la línia ferroviària R3, entre Planoles i Ribes de Freser, a principis de desembre. El senador gironí Jordi Martí ha reclamat explicacions per saber quines van ser les causes que van derivar en aquest nou accident ferroviari i quines mesures s’han pres per reforçar i assegurar el talús i evitar noves esllavissades, entre altres qüestions.

«Els successius governs espanyols han girat sempre l’esquena al nostre territori pel que fa les inversions, especilament a comarques de muntanya com el Ripollès, en temes tan vitals com les infraestructures», assenyala Martí. Per això, garanteix que des d’ERC lluitaran per aconseguir el desdoblament de la via de la R3, per tal de tenir un servei ferroviari en condicions de seguretat i una mobilitat «del segle XXI».