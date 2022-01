El diputat del PSC al Congrés per Girona, Marc Lamuà, va anunciar ahir que el govern de l’Estat aportarà enguany gairebé 337 milions d’euros als ajuntaments gironins, el que significa42 milions més que l’any passat: és a dir, un increment del 12%. «Els socialistes sempre hem reclamat que la base de la política és el municipalisme, i per això creiem que on han de ser els recursos és a mans dels consistoris, perquè puguin dur a terme polítiques de proximitat que ajudin a tota la ciutadania», va indicar.

D’aquests diners, hi haurà 137 milions que aniran a la Diputació, el que significa que l’ens provincial rebrà 16,5 milions més que l’any passat. Pel que fa als ajuntaments, el més beneficiat serà el de Girona, ja que al ser la localitat més poblada de tota la província li correspondran 27,4 milions d’euros, tres més que durant el 2021. Llavors hi haurà Figueres, que l’any passat va rebre 11, milions i enguany se n’emportarà 13,2. La resta del pressupost es repartirà entre els altres municipis.

Per a Lamuà, aquest increment de les entregues a compte a les entitats locals «és fruit de l’esforç col·lectiu per aprovar les pressupostos generals de l’Estat per a aquest 2022». En aquest sentit, el diputat socialista va subratllar que aquesta capacitat per tornar als municipis la capacitat de dur a terme les polítiques necessiten els seus ciutadans havia quedat «profundament tocada» durant el darrer mandat de Mariano Rajoy (PP). «És cert que queda molt camí a recórrer, però era imprescindible aquest esforç en un any cabdal per recuperar la nostra economia i també per recuperar la situació prepandèmia dels gironins», va assenyalar.

Fons Next Generation

Lamuà també va destacar la importància que els fons europeus Next Generation, que ja s’estan començant a gestionar, tindran per al desenvolupament de la indústria i el turisme a les comarques gironines.