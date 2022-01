Els ajuntaments de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar (Selva) han decidit suspendre el Carnaval de la Costa Brava Sud d'aquest 2022 per la pandèmia. Aquesta serà la segona edició consecutiva que se suspèn a causa del coronavirus, després que els tres consistoris hagin coincidit en el fet que el context epidemiològic no convida a fer aquest tipus d'esdeveniments massius. Malgrat tot, cada municipi que organitza el carnaval ha anunciat que faran activitats independents que mantinguin viu l'esperit d'aquesta festa. El Carnaval de la Costa Brava Sud es va crear ara fa deu anys, el 2012, entre els tres ajuntaments que formen el litoral de la Selva.

La pandèmia ajorna un any més el Carnaval de la Costa Brava Sud que s'havia de fer aquest 2022. Serà el segon any que els tres ajuntaments que l'organitzen (Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar) suspenen aquesta festivitat a causa de la covid-19. Segons han detallat en un comunicat els consistoris, la situació epidemiològica actual demana «prudència» i per això han renunciat a organitzar aquest esdeveniment massiu. Enguany se celebraven els deu anys de la primera rua que es va fer de forma conjunta entre els tres consistoris del litoral selvatà. La iniciativa va néixer en considerar que el carnaval era una bona oportunitat per promocionar de forma conjunta les tres poblacions costaneres a través d'una festivitat com la del carnaval.

Després de la decisió de la suspensió de l'edició del 2022, els tres municipis han anunciat que faran diverses activitats paral·leles. A Tossa de Mar s'ha optat per fer un carnaval tradicional el dia 26 de febrer per recuperar una festa més de poble, garantint les mesures sanitàries. De cara als pròxims dies es concretarà el format d'aquesta festa. A Lloret de Mar s'està valorant si es poden mantenir algunes iniciatives com ara el concurs de millor disfressa en el lloc de treball o de millor disfressa al carrer. Malgrat tot, la situació sanitària ha impedit que la comissió de festes i la regidoria corresponent poguessin organitzar i coordinar el muntatge de carrosses i coreografies. Per altra banda, el de Blanes ja s'ha començat a reunir amb algunes de les entitats més actives en el carnaval per decidir quin format i quin tipus d'activitats s'organitzen. La previsió és que es facin alguns actes durant el 26 i 27 de febrer.