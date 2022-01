Deixalles i més deixalles a l’entorn de les illes de contenidors de Salt. Es tracta d’una vaga que va començar el 25 de desembre, dia de Nadal, i que hores d’ara no té un horitzó final clar. Es tracta d’una protesta que s’està eternitzant i on les diferents parts han decidit replegar-se, si més no públicament, després de pràcticament tres setmanes d’estira-i-arronsa.

Els treballadors van deixar clara la seva postura des del primer dia amb unes reivindicacions econòmiques, laborals i socials per al nou conveni que, segons van apuntar, feia un any que negociaven sense èxit. Van rebre la solidaritat d’alguns veïns però també la crítica d’altres en considerar que la seva protesta era salvatge i amb unes exigències econòmiques inassumibles.

Els operaris del servei de neteja i recollida de residus van voler mostrar la seva preocupació amb la situació a la vila demanant fer feines més enllà de les decretades com a serveis mínims en dies especials com el dia de Cap d’Any o per la cavalcada. A més, van organitzar una manifestació.

En paral·lel, l’Ajuntament, que inicialment havia tingut un perfil baix en el conflicte entenent que es tractava d’un conflicte entre els treballadors i l’empresa (FCC Medi Ambiente) i evitava posicionar-se , va iniciar un seguit d’accions per reclamar que la ciutat estigui neta mentre no es resol la pugna, com ara l’obertura d’un expedient sancionador. A més a més, va acusar els treballadors de no fer els serveis mínims i va denunciar-ho davant del Departament de Treball i a l’empresa concessionària. Recordaven que els serveis mínims decretats estableixen que «cada 48 hores, es procedirà a la recollida de la fracció rebuig i orgànica de forma completa». Afirmava que el 81% de les illes de contenidors només s’han buidat tres vegades o menys durant tot els divuit primers dies.

Per la seva banda, els escombriaires de Salt van denunciar l’empresa FCC a Inspecció de Treball per, al seu parer, vulnerar el dret a vaga i de «cessió il·legal de treballadors» provinents d’altres poblacions per reforçar la neteja durant els serveis mínims de la vaga. Aquest moviment de l’empresa aturava la contractació d’una altra empresa per part de l’Ajuntament, quan havia rebut l’autorització per fer-ho, si ho venia necessari.

Durant tot aquest temps hi ha hagut tres jornades de mediació, amb la implicació del Departament de Treball i Empresa de la Generalitat. Han estat reunions maratonianes però que han acabat sense cap acord. Pel mig, si que hi ha hagut una altra mediació amb resultat positiu entre els escombriaires de Cassà de la Selva i l’empresa Selsa (que pertany al grup FCC) que va permetre aturar una convocatòria de vaga al municipi del Gironès.

Qui paga els plats trencats

I qui paga els plats trencats són els ciutadans i els comerciants de Salt que conviuen o malviuen amb les deixalles amuntegades a les voreres pràcticament a tot el municipi amb tot el que això comporta. I són els que paguen pel servei. Els darrers dies s’han cremat diversos contenidors (almenys sis contenidors) i illes senceres de contenidors amb totes les deixalles (almenys tres illes). Uns focs que estan investigant la policia local i els mossos.

La carta dels tres exalcaldes

Per si no n’hi hagués prou, ahir els tres exalcaldes, Iolanda Pineda, Jaume Torramadé i Xavier Corominas, van enviar una carta oberta dirigida als ciutadans de Salt on reclamaven a l’equip de govern que estableixi el conflicte com una prioritat i instant a resoldre’l: «l’Ajuntament és el responsable de la neteja i recollida a Salt, per això s’aproven unes ordenances fiscals que han de ser ateses per la població de manera obligatòria, així doncs un conflicte sindical que afecta a tota la població ha de ser una prioritat per l’Ajuntament resoldre fins i tot abans que és produeixi.

Els tres antics càrrecs s’ofereixen per a fer d’intermediaris en la negociació i demanen a l’equip de govern «ser part activa en la resolució del conflicte participant i convocant a les parts a seure fins a resoldre la vaga i tornar a la normalitat de manera urgent».