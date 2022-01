Les infraestructures viàries -és a dir, les carreteres i altres connexions terrestres- constitueixen un altre dels objectius de la Generalitat a Girona. Entre les prioritats que el Govern català ha posat sobre la taula, hi ha la de modernitzar i potenciar les activitats que ofereixen els ports de la Generalitat i millorar-ne els paràmetres ambientals i estratègics, així com fer diverses actuacions de millora i manteniment de la xarxa viària. El document presentat ahir per la Generalitat també fa una especial menció a la necessitat d’implanatar noves vies de mobilitat ciclista a la Gi-633 entre Colomers i Verges, la Gi-503 a Maçanet de Cabrenys i la C-31 entre La Tallada, Ullà, Fontanilles i Gualba.

Però malgrat que no apareix en el llistat d’objectiu prioritaris, un dels temes que van sortir a la roda de premsa d’ahir va ser la variant d’Olot, un dels projectes que més controvèrsia ha aixecat a la demarcació, ja que els veïns afectats pel trànsit la reclamen però els pagesos i entitats ecologistes creuen que només servirà per «trinxar» el territori. Garantir el «mínim impacte» Davant d’això, Cañigueral va defensar que el paper de la Generalitat ha de ser el de «mediadora» davant del territori: «Ara hi ha un volum important de camions que travessen per Olot, de manera que s’ha de trobar una solució, però sempre tenint en compte les pors i preocupacions de la ciutadania sobre l’entorn»; va explicar. És per això que, segons va subratllar, cal «fer les infraestructures necessàries però amb el mínim impacte ambiental possible». Segons va recordar Cañigueral, a hores d’ara s’han estudiat diversos projectse i propostes, i de moment la que està sotmesa a informe d’impacte ambiental és la variant d’1+1. «Serem el màxim de respectuosos amb el paisatge a protegir», va garantir la representant de la Generalitat a Girona. Tot i això, el director territorial de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Pere Saló (Junts), va prendre la paraula i es va mostrar més contundent, tot deixant clar «rotundament» clar que la variant s’acabarà fent, ja que així ho volen tant l’Ajuntament d’Olot com la Generalitat, i que ara només falta consenusar el traçat. Millorar la seguretat En general, Cañigueral va defensar que des de la Generalitat tenen molt clar que cal treballar per una mobilitat sostenible, de manera que la majoria d’inversions en matèria d’infraestructures aniran destinades a millorar la seguretat de les carreteres de la demarcació.