La delegació del Govern a Girona vol definir una «estratègia conjunta» per a l’aeroport de Girona-Costa Brava, fet que considera «imprescindible» perquè les instal·lacions de Vilobí es converteixin en un motor de recuperació econòmica i social a la província. És per això que dimarts se celebrarà una reunió de l’AGI (Associació per al desenvolupament de les Comarques Gironines), en la qual participaran diferents departaments de la Generalitat, la Diputació de Girona o la Cambra de Comerç, tot i que també es vol aconseguir que els principals ajuntaments se sumin a aquesta estratègia comuna. La delegada del Govern, Laia Cañigueral, considera que l’aeroport té «moltes oportunitats que cal aprofitar», però que cal desenvolupar-les i vetllar perquè s’acabi construint l’estació del tren d’alta velocitat a Vilobí.

Cañigueral va presentar ahir al matí els 20 objectius i les 200 accions prioritàries del govern de la Generalitat per aquest mandat a Girona. Són uns objectius que volen treballar «transversalment», però «amb una perspectiva ambiciosa de futur» per tal de dur a terme les polítiques «democràtiques, socials, verdes i feministes» que vol impulsar la Generalitat al conjunt de Catalunya. Amb la presentació d’aquests objectius, Cañigueral va explicar que volen fer un exercici de «transparència» i que la ciutadania gironina sàpiga en tot moment en què està treballant el Govern català al territori.

Un dels principals objectius que es vol treballar és el de la mobilitat, amb la voluntat que sigui «col·lectiva, connectada i descarbonitzada». És per això que veuen imprescindible l’impuls de l’aeroport, però també reforçar el apper de l’ATM de Girona i la coordinació del Pla de Mobilitat Urbana Supramunicipal de l’àrea urbana de Girona. A més, treballaran per establir una xarxa de punts de càrrega de cotxes elèctrics per tot el territori i es comprometen a adequar l’oferta de transport públic a les demandes de les persones més joves, ja sigui a través de l’impuls del bus nocturn, la targeta jove de transport o la millora de les connexions amb la UdG.

Un altre eix prioritari serà el desenvolupament de la transició energètica a les comarques gironines, amb la creació d’oficines comarcals, l’aposta per la biomassa i l’impuls de les comunitats energètiques locals, entre altres. Per a Cañigueral, no només cal seguir les directrius europees per a les energies renovables i complir amb els objectius previstos pel 2030, sinó que cal assolir la sobirania energètica per no dependre de la producció d’energia de cap altra zona de l’Estat. Pel que fa un dels grans projectes pendents a les comarques gironines -el parc eòlic Tramuntana-, Cañigueral va recordar que la seva autorització està en mans de l’Estat, però va garantir que des de la Generalitat estan fent un seguiment del tema i en interlocució constant amb el territori.

Indústria i innovació

Altres eixos de l’actuació de la Generalitat a Girona seran potenciar la indústria, la innovació empresarial i el sector primari, per tal d’ajudar a la recuperació econòmica de tots aquests sectors. D’altra banda, es vol donar un suport actiu al turisme, per tal que pugui ser més sostenible i continuar amb la «bona tasca» que, en paraules de Cañigueral, està fent el sector, i continuar potenciant les polítiques d’accés a l’habitatge. A més, es vol prioritzar l’atenció al benestar emocional de la ciutadania, especialment després de la pandèmia, i garantir l’accés de tothom a la cultura. Pel que fa a l’administració de justícia, se’n vol millorar l’accessibilitat i fer nous equipaments, així com crear nous equipaments també per a la gent gran.

Finalment, també hi ha alguns objetius que són interdepartamentals, és a dir, compartits entre diversos departaments. Aquests són fer efectiva la perspectiva de gènere i continuar treballant en l’eradicació de violències msaclistes, donar suport als ens locals i ajudar especialment als micropobles per tal d’evitar el desdoblament. Finalment, també es vol apropar més la Generalitat a la ciutadania i obrir les sales del Santa Caterina a més esdeveniments.