L’allau de contagis per òmicron també s’està fent notar entre els professionals sanitaris, que estan desbordats per la manca de personal substitut. L’hospital Trueta té 108 professionals de baixa per coronavirus i n’hi ha un altre que també ho està perquè fa quarantena. Paral·lelament, l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut de Girona (ICS) compta amb 98 professionals de baixa. D’aquesta manera, en total l’ICS Girona té 206 professionals amb covid-19, una de les xifres més altes de la pandèmia i que representa el 5% del total de plantilla.

D’altra banda, a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) hi ha 82 treballadors positius: 32 a l’atenció especialitzada, 25 a salut mental, 10 a la primària, 8 a la sociosanitària i 7 de suport a l’activitat. En aquest cas, la covid-19 afecta un 4,2% de la plantilla.

Les baixes per coronavirus s’estan produint a tots els hospitals gironins. En el cas de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que engloba els hospitals de Calella i Blanes entre altres centres sociosanitaris i d’atenció primària, hi ha 75 professionals positius i en aïllament per la covid-19.

«Es doblen torns»

La presidenta del Col·legi d’Infermeres de Girona i cap d’infermeria de Nefrologia de la Fundació Salut Empordà especifica que «hi ha més baixes que mai i no hi ha suficient personal per suplir-les». «Els treballadors han de doblar torns i, en el cas de les infermeres, també fem més hores voluntàries per vacunar. Paral·lelament, estem augmentant algunes tasques assistencials com per exemple cribrar setmanalment a tots els pacients per evitar brots als hospitals».

Respecte a l’impacte de la covid-19 als hospitals, al Trueta ahir hi havia 77 pacients ingressats amb el coronavirus i, d’aquests, 29 estan en estat crític o semicrític.

Segons Alícia Rey, la pressió als hospitals és «més baixa» que en altres onades. Malgrat que també hi ha pacients greus i que cal intubar, demana a la població que si té símptomes lleus no vagi al CAP ni als hospitals perquè «estem saturats».