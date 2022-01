El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles tancarà aquest diumenge les seves portes al públic com a pas previ a iniciar les obres de reforma integral de l’equipament, que està pervist que comencin al febrer.

El projecte de reforma i ampliació del Museu Arqueològic permetrà completar el projecte museològic i incorporar un edifici adjacent de nova planta que acollirà un magatzem i un espai per als serveis educatius, així com també una nova museografia.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Banyoles enfila ara la recta final del que serà el nou Museu Arqueològic Comarcal del municipi. I és que a la tardor del 2021 ja es va procedir a buidar l’equipament per a retirar tot el material expositiu i guardar-lo mentre durin les obres. Ara, l’equipament tancarà les seves portes i a partir de la setmana vinent es procedirà a retirar tot el mobiliari, així com també la resta de material que encara hi queda. La reforma de l’equipament està previst que s’enllesteixi a principis del 2023 i després, caldrà museïtzar tot l’espai. Per això, l’Ajuntament de Banyoles estima que les noves instal·lacions podran reobrir al públic durant el segon semestre del 2023.

El regidor de Cultura i Patrimoni Cultural, Miquel Cuenca, destaca que «la reforma definitiva del Museu Arqueològic serà una de les intervencions arquitectòniques més importants del mandat». El cost previst per aquest projecte és d’1,71 milions d’euros. La Generalitat de Catalunya aportarà un total de 750.000 euros a l’obra i la museografia i 200.000 més per a la reforma de l’edifici històric. Per la seva banda, la Diputació de Girona donarà 500.000 euros més.

Amb aquesta reforma, l’Ajuntament de Banyoles tancarà el projecte de museografia per aquest equipament, que va començar el 2009. L’objectiu era crear un espai idoni per a les col·leccions arqueològiques i paleontològiques que s’hi exposen. De fet, aquest museu és un referent per a molts investigadors per la importància de la col·lecció. Entre els seus fons hi ha la major col·lecció europea de cranis de felins de dents de Sabre, restes del gènere homo i del primer homo sapiens coneguts a Catalunya (cronologies de 200.000 i 20.000 anys respectivament) o l’arc de fusta neolític més antic d’Europa (7.000 anys).

Fins aquest diumenge, però, els visitants encara podran veure l’exposició Res a veure, on l’artista banyolina Irene Visa ha volgut fer un homenatge a l’equipament a través de les persones i les peces que en formen part.