La pandèmia ha evidenciat que la manca de sanitaris i la precarització laboral en alguns sectors està portant a molts professionals al límit. Hi ha un col·lectiu especialment esgotat, després de gairebé dos anys de sobrecàrrega i amb un sentiment de «menysteniment» constant. La presidenta del Col·legi d’Infermeres de Girona, Alícia Rey, va expressar ahir «malestar» a aquest diari perquè «fa temps que les professionals d’aquest sector reivindiquem molts canvis i no es produeixen».

«El desgast ha arribat fins a tal punt que moltes infermeres han canviat la professió per una altra». De fet, Rey insisteix que «més que els diners, el problema és que no se’ns està reconeixent la categoria laboral que ens pertoca». Rey es refereix al fet que es demana el reconeixement de la categoria laboral A1». Tot i que des del 2015 es reconeix l’equivalència de Diplomatura a Grau, la infermeria segueix en categoria A2 i, per tant, es troba amb un sostre professional i econòmic, la qual cosa és «un greuge comparatiu». Per posar algun exemple, «si no tenim el doctorat, amb la categoria A2 no podem aspirar a segons quins càrrecs directius determinants en preses de decisions».

Millors condicions laborals

D’altra banda, Rey posa de manifest que moltes infermeres opten per canviar de feina dins del mateix sector per buscar millores laborals. «Hi ha una diferència contractual important entre els centres sanitaris que no formen part de l’Institut Català de la Salut i els que sí ho són, és per això que molts professionals deixen els hospitals comarcals per anar al Trueta quan tenen l’oportunitat, per exemple. Per altra banda, últimament estem notant una fuga d’infermeres dels hospitals als centres d’atenció primària, ja que tenen millors horaris i permet una millor conciliació familiar i laboral», explica Rey.

Respecte a això, el cap de Cardiologia del Trueta, Ramon Brugada, ha constatat a aquest diari que «en l’últim any ha marxat un nombre important d’infermeres del Trueta cap a centres d’atenció primària».

A part de la problemàtica en les condicions laborals, Alícia Rey exposa que la manca d’infermeres «cada vegada es nota més, ja que se’ns va carregant de més feina i en tot aquest temps s’ha demostrat que estem a primera línia. La solució, però, no ha de ser contractar tècniques auxiliars d’infermeria (TCAI) perquè facin la nostra feina, ja que les funcions de cada categoria laboral són molt diferents i es rebaixaria la qualitat assistencial. El que s’hauria de fer és fomentar que es graduïn més infermeres a les universitats i cuidar les professionals en actiu perquè no marxin».