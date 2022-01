«Hem vist aparèixer la seva estrella a l’Orient i venim a adorar-lo» (Mt 2:2).

El Consell d’Esglésies de l’Orient Mitjà, amb seu a Beirut (Líban), ha convocat el grup de preparació de textos per a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 2022. Procedents de diferents cultures, races i llengües, els cristians compartim la recerca comuna de Crist i el desig comú d’adorar-lo. Tot i que les esglésies i el poble del Líban han patit les conseqüències diàries d’una persistent crisi política i econòmica, i s’han enfrontat a la tragèdia de l’explosió a Beirut l’agost de 2020, que va causar centenars de morts i va deixar centenars de milers de persones ferides o sense llar, cristians de diferents esglésies del Líban i països veïns han trobat la força espiritual per unir-se i preparar els materials de reflexió i pregària.

Segons l’Evangeli de Mateu (2,1-12), l’aparició de l’estrella en el cel de Judea és un signe de l’esperança que durant tant de temps el poble havia esperat. És el senyal que va portar els Reis Mags i tots els pobles de la terra al lloc de la manifestació del veritable Rei i Salvador. Aquesta estrella és un do, un signe de la presència de l’amor de Déu per tota la humanitat. Així mateix, la recerca incansable del nounat per part dels Reis Mags és una expressió de la fam de veritat, de bondat i de bellesa de tota la humanitat que, des del principi de la creació, ha experimentat en el seu cor l’anhel de Déu.

Així, doncs, quan els cristians ens unim i obrim el cor per retre homenatge a Crist, tots ens enriquim compartint els dons de les nostres confessions.

En aquesta setmana d’Oració per la Unitat dels Cristians tots som conscients que el món comparteix moltes de les afliccions i dificultats que nosaltres mateixos experimentem, i que anhela una llum que el guiï en el camí cap al Salvador. L’estrella que va brillar a Orient fa dos mil anys [...] (extret del Full Parroquial d’aquesta setmana)