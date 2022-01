El programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», impulsat per la Diputació de Girona, vol acostar la cultura popular i tradicional catalana a les escoles de les comarques gironines.

Per a fer-ho, comptarà enguany amb la complicitat de set entitats i associacions de la demarcació de Girona. Es tracta de la Fal·lera Gironina, l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes, l’Associació Centre de Cultura Celta de Catalunya d’Arbúcies, el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny de les Preses, l’Associació per a la Promoció Cultural sense Número de Girona, la Confederació Sardanista de Catalunya i l’Associació Empordanesa de Música Popular i Tradicional de Figueres. I és que a través d’activitats didàctiques, que aniran des de l’aprenentatge de balls i danses a tallers de construcció d’instruments tradicionals, passant per la creació d’un capgròs o la creació d’una cercavila de titelles, els alumnes podran conèixer de primera mà la cultura tradicional catalana.

La Diputació de Girona aporta cinquanta mil euros al projecte, emmarcat en els Programes Pedagògics. Durant el curs passat, gairebé un miler d’alumnes van participar en la iniciativa.