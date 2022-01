La Marató de Donants de Sang arriba avui al final sense haver complert les expectatives previstes. De fet, el ritme ha sigut un 10% més baix que l’any passat i el Banc de Sang ho atribueix a l’alta incidència de la covid-19. Com a conseqüència, actualment hi ha sang a Catalunya per assegurar les necessitats dels hospitals dels sis propers dies, quan el més òptim serien vuit dies.

La Marató acaba avui una campanya especial a la seu central del Banc de Sang a Barcelona, instal·lacions on arriben totes les donacions de Catalunya. A la seu del Banc de Sang s’analitzen les donacions, es preparen, es conserven i s’envien als pacients.

La iniciativa va començar fa una setmana i s’ha organitzat sota el lema «Suma’t a la Generació Donant» amb l’objectiu d’aconseguir remuntar les donacions. De fet, des del Banc alerten que la sisena onada de covid-19 està tenint «molt impacte» en les donacions d’aquests últims dies. Segons el cap del Banc de Sang a Girona, l’hematòleg Joan Ramon Grífols, «ara cal mirar de recuperar totes les donacions que, a causa de la pandèmia i Nadal, no hem pogut realitzar». Segons ha explicat recentment a aquest diari, a causa de l’augment de contagis d’aquestes últimes setmanes, han tingut moltes anul·lacions de persones que no hi han pogut anar perquè han estat positives per covid-19, fet que s’ha sumat a la disminució de donacions que hi sol haver durant les vacances de Nadal.

Punt central, al Trueta

Ahir al matí es va poder donar sang al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona, tal com es va fent cada any. Tot i que l’hospital Josep Trueta actua com a punt central en aquesta campanya i avui també s’hi podrà donar sang.

Pel que fa a les dades del 2021, hi ha hagut més de 250.000 donacions de sang a Catalunya, 29.314 de les quals a Girona. Segons indiquen des del Banc, aquestes xifres «han permès assegurar tots els tractaments dels malalts». «Gràcies als donants, en cap moment ha faltat sang als hospitals catalans», indiquen. La xifra de nous donants, tanmateix, ha estat menor: 22.174 a Catalunya i 2.654 a Girona.

L’organització destaca que les donacions de sang continuen sent necessàries més enllà de la Marató, per això demana que tothom qui estigui bé de salut s’apunti per donar sang a donarsang.gencat.cat, per compensar totes les persones que no poden.