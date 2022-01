El Departament de Salut va obrir ahir la vacunació de la dosi de record per a totes les persones d’entre 30 i 39 anys, que ja poden demanar cita a través del portal vacunacovidsalut.cat. Al mateix temps va recordar que els grups prioritaris per a aquesta dosi de record són les persones de 40 anys o més, així com els vacunats de qualsevol edat amb Astrazeneca i Janssen. Paral·lelament, es rebaixa a 5 mesos el temps que cal esperar per posar-se en totes les franges d’edat obertes la dosi de record pels que havien rebut Pfizer o Moderna. Fins ara s’administrava quan havien passat 6 mesos d’haver completat la pauta, és a dir i en general, de la segona dosi.

Paral·lelament, Salut ha organitzat avui jornades de vacunació sense cita prèvia a Can Gibert del Pla i la seu de la Generalitat de Girona i a Roses. La setmana que ve n’hi haurà a Breda i Hostalric i se’n mantindran a altres punts.