La majoria dels municipis gironins es van despertar ahir amb temperatures sota zero i amb gelades, un espectacle que ja es va produir el dijous al matí. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que durant el cap de setmana la fred segueixi ben viva, i que aquestes gebrades matinals continuïn emblanquinant el paisatge.

L’estació de la Vall d’en Bas ahir va registrar vuit graus sota zero, una temperatura mínima que segons el Meteocat feia cinc anys que no es produïa. Els camps de la Vall d’en Bas també van despertar-se emblanquinats per la gebrada. A les deu del matí la majoria de municipis gironins encara tenien temperatures per sota dels zero graus, i en alguns punts del Gironès, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva els termòmetres marcaven sis graus negatius.

De fet, l’estació que va marcar una temperatura més baixa va ser la de l’Aeròdrom de Das, amb 11 graus negatius. La ciutat de Girona també va marcar una mínima de 6,9 graus sota zero, el registre més baix de tot l’hivern. El municipi ahir es va cobrir de blanc, i cotxes i vegetació encara estaven glaçats fins ben entrat el matí. N’és un exemple la devesa de Girona, on a la zona esportiva s’hi podia veure una bona gebrada, que alguns curiosos van aprofitar per fer fotografies, tenint en compte que és un paisatge poc habitual des de fa uns anys. L’aparcament de Joaquim Vayreda també estava ple de vehicles glaçats. Fa dos dies va passar quelcom semblant: segons les dades de les estacions de Girona i rodalia recollides pel meteoròleg Gerard Taulé, dijous al matí l’estació de les Deveses de Salt va arribar als -7 ºC, i l’estació de Girona-Hortes de Santa Eugènia als -6,7 ºC. A l’estació del Parc del Migdia es van xifrar -3 ºC, al centre de Salt -3,4 ºC i -2,4 ºC al Barri Vell de Girona. Al centre de Sarrià de Ter es van assolir els -3,6 ºC. Durant el dia les temperatures van enfilar-se gràcies al cel serè, i alguns llocs com Platja d’Aro i la Bisbal van registrar màximes de fins a 15 graus.

El Meteocat té activat un avís de fred pels pròxims dies que afecta les comarques gironines i que preveu temperatures mínimes similars a la d’aquests dies amb registres d’entre -1 ºC fins a -6 ºC. Es preveu que l’ambient sigui molt fred fora de les hores centrals del dia, i que a la matinada les glaçades puguin ser fortes.