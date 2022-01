La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, va defensar ahir incorporar al mercat la vacuna contra la covid-19 d’Hipra, tot i estar inoculant terceres dosis a Espanya, perquè la pandèmia «encara no ha acabat». En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, la ministra va assegurar que l’«amplíssima majoria de la població mundial no està vacunada» i que, per tant, encara caldrà parlar de vacunes durant temps. «Necessitem que Europa aprovi la vacuna i faci una compra centralitzada. Espanya defensarà la seva vacuna davant la pretensió d’Hipra de convertir-se en una més de les vacunes que Europa distribueixi dins i fora del continent».

«Fase final» de la pandèmia D’altra banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va afirmar que «podria» estar començant la fase final de la pandèmia «amb tots els condicionants del món». En declaracions a Catalunya Ràdio, va insistiren la «imprevisibilitat» del virus però va afegir que la seva evolució ha de portar a una fase en què convisqui amb la societat «de manera més pacífica». Ara per ara, sembla que provoca una malaltia «més lleu».