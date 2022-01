La meitat dels responsables autonòmics de Sanitat han deixat el càrrec per dimissió, cessament o canvi de govern, sense arribar a veure el final de la pandèmia.

La gestió política de la pandèmia es va cobrar la seva primera destitució deu dies després de l'Estat d'Alarma en la consellera de Sanitat de les Illes Canàries, la socialista Teresa Cruz Oval, que va ser substituïda al juny del 2020. Només dos mesos després de la declaració de l'Estat d'Alarma, al maig del 2020, la consellera d'Aragó, Pilar Ventura (PSOE), va presentar la seva dimissió després d'haver estat qüestionada per dir que era un «estímul» pels metges haver de fer-se els seus propis equips de protecció.

El metge Jesús Vázquez Almuiña, 'conselleiro' de Galícia des del 2015, va ser substituït al setembre del 2020 pel radiofísic Julio García Comesaña (ara militant del PP), que s'havia estrenat en la gestió sanitària amb el bipartit i qui Alberto Núñez Feijóo va triar per allunyar la gestió de la pandèmia de càlculs partidistes.

A Euskadi, les eleccions de juliol del 2020 van suposar el relleu de Nekane Murga per Gotzone Sagardui (PNB). Sagardui es va enfrontar a la major polèmica de la seva gestió al gener del 2021, quan els directors gerents de dos hospitals bilbains van haver d'abandonar els seus llocs per vacunar-se abans del que marcava el protocol. A Múrcia, l'actual conseller de Salut, Juan José Pedreño, va substituir al gener del 2021 Manuel Villegas, després de renunciar al càrrec per pressions de C's, per vacunar-se ell i tot el seu equip abans d'hora. El mateix li va passar al conseller de Ceuta, Javier Guerrero (PP), que va acabar dimitint al gener del 2021 després d'intentar justificar que s'havia vacunat per recomanació dels tècnics de l'àrea, tot i que ell «no volia».

A Catalunya, el nou repartiment de carteres després de les autonòmiques del 14 de febrer del 2021 va projectar l'epidemiòleg Josep Maria Argimon en substitució d'Alba Vergés (ERC), que havia decretat el primer confinament perimetral a Espanya (Igualada i tota la Conca d'Òdena). La remodelació de l'Executiu també va suposar el relleu de Mohamed Mohamed Mohand (PSOE) a l'agost del 2021, que al febrer del 2021, quan les reunions amb no convivents estaven prohibides, havia difós a través de les xarxes socials un vídeo d'un dinar amb uns amics. A Castella i Lleó, la ruptura del Govern de coalició va fer fora a la titular de Sanitat, Verónica Casado. La darrera ha estat la socialista Sara Alba Corral, consellera de La Rioja fins fa uns dies, fruit de les diferències en com abordar els propers passos en l'àmbit de la sanitat regional.

Per contra, segueixen al càrrec els responsables de Sanitat d'Andalusia, Astúries, les Illes Balears, Cantàbria, Castella-La Manxa, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid i Navarra.