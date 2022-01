Recentment vaig assistir a la sessió del cercle d’infraestructures a la Cambra de Comerç de Girona. Entre altres temes es va parlar de l’aeroport de Girona i escoltant el que s’exposava vaig tenir una percepció, possiblement equivocada, de plantejaments ancorats en el passat, falta d’un posicionament clar i falta d’iniciativa en el disseny del sistema aeroportuari català.

Amb l’objecte de canviar la meva percepció, vaig aportar una petita reflexió sobre la necessitat de tenir veu i posicions pròpies adoptant plantejaments actius sobre l’aeroport que volem, liderant o compartint lideratge entre totes les parts involucrades. La meva aportació es va associar directament en la necessitat de gestionar la infraestructura com a imprescindible per a saber definir quin aeroport volem. Sens dubte és un tema rellevant que es parla fa molts anys però el mon no s’atura.

La meva voluntat era manifestar que hem de trobar escenaris que potenciïn el nostre aeroport durant el període en que no s’hagi assolit aquest objectiu. Hi ha exemples molt rellevants en la història de l’aeroport que demostren i fan palesa la importància de la iniciativa de les institucions gironines aportant estratègies, col·laborant amb el gestor aeroportuari o sol·licitant millores que han estat molt importants per al desenvolupament de la instal·lació.

L’acord de col·laboració amb la signatura d’un contracte de publicitat de les institucions gironines amb la companyia Ryanair al 2003 va marcar un abans i un després que va demostrar la potencialitat de l’aeroport com a aeroport emissor i receptor, encapçalant la implantació del low cost a l’Estat com a primera base servint d’exemple per la seva expansió en territori espanyol. El gestor aeroportuari va estar a l’alçada del repte aportant importants inversions en l’adaptació al nou escenari i sobretot a la operació sol·licitada per la companyia per a fer-la més eficient.

Un altre exemple és la petició del PIF (punt d’inspecció fronterera) per impulsar la càrrega, acceptada per el gestor aeroportuari i que no ha donat el resultat esperat i que requereix una reflexió quan es demanin noves infraestructures o l’atrevida petició inusual a l’Estat de compra de l’aeroport liderat per la Cambra de Comerç de Girona al 2013. Aspecte clau i rellevant va ser el consens majoritari de les institucions gironines i el gestor d’un clar posicionament estratègic com a segon aeroport de Catalunya i el primer del sud est de França en relació a la nostra important zona de influència que salta fronteres. Aquest actiu compartit es d’una gran vàlua com es veu actualment amb les incerteses davant el desenvolupament del nostre principal aeroport.

Per tant, l’exposat demostra clarament que som capaços de tenir posició pròpia i que entenem l’aeroport com una infraestructura estratègica amb una important àrea d’influència que supera la província i abasta el Maresme , el Vallès, el Barcelonès i fins i tot part del sud de França.

Estem ben posicionats en el sistema aeroportuari català amb una clara complementarietat i som part de la solució dels problemes de capacitat que tornarà a tenir l’aeroport de Barcelona. Som necessaris per a la seva resolució però no suficients com alternativa per les companyies no estratègiques per al desenvolupament de vols de llarg recorregut. Com sabeu, aquest model de posicionament es dona a les principals capitals europees i requereix estratègies comercials específiques a fi de fer més atractiu volar als aeroports que tenen un trànsit més baix i allunyats de les grans ciutats o àrees urbanes com és el cas de Girona i també Reus.

És important tenir en compte que fer més atractiu volar a l’aeroport de Girona no depèn exclusivament de las taxes aeroportuàries, que són importants, també convé considerar els incentius comercials del propi gestor aeroportuari i les bonificacions del territori promocionant la destinació a part d’altres aspectes operatius com són el preu del combustible (el cost més important de les companyies aèries), del handling aeroportuari i el cost i temps del trasllat a la destinació final per al passatger entre altres aspectes. Les aportacions del territori en el cas que es consideri oportú fer-les poden representar un ràpid i important retorn econòmic vers la inversió necessària pel ja demostrat gran impacte positiu que provoca en el territori l’activitat aeroportuària.

En un recent article en el Diari de Girona el president de la Cambra de Comerç i l’Alcalde de Lloret feien referència a que l’estació del TAV a l’aeroport estigui feta «el més aviat possible», ampliant la nostra àrea d’influència i reduint el temps de trasllat a la ciutat de Barcelona. Crec que és important, però al meu entendre, és més urgent una nova i específica estratègia comercial relacionada amb tots els aspectes exposats per a fer l’aeroport més atractiu. Primer s’ha de resoldre el que és urgent i després actuar sobre el que és important.

Finalment, voldria fer referència al concepte desafortunat de la tercera o quarta pista d’un altre aeroport que només genera confusió. Pensar en volar a Girona per connectar a l’aeroport de Barcelona significa que no s’entén el negoci, altra cosa és que els passatgers que aterrin a Girona tinguin com a destinació final Barcelona ciutat o el seu entorn com és el cas d’un alt percentatge d’usuaris de l’aeroport.

Tenim un gran potencial per a desenvolupar l’aeroport de Girona, amb una marca pròpia pel gran atractiu del territori Costa Brava-Pirineu de Girona, però, a més, tenim un paper important a jugar en el sistema aeroportuari català, optimitzant i facilitant la gestió de la seva capacitat.

Hem d’ésser capaços de tornar a ser actius, fent les nostres propostes, treballant per a una oferta aeroportuària conjunta amb el gestor aeroportuari, trencar amb posicions còmodes i de defensa, sense esperar conèixer allò que altres tenen pensat per a Girona. És moment de recuperar la iniciativa.