El departament d'Educació es mostra «optimista», tot i l’allau de baixes de docents per covid-19 en el retorn a les aules. «De totes les baixes que hem cobert, la franja majoritària és de curta durada. Això ens dona una visió optimista, en el sentit que aquesta setmana vinent recuperarem efectius», va assegurar ahir la directora general de Professorat i Centres Educatius Públics, Dolors Collell, en declaracions a RAC1.

«Ha estat una setmana difícil, amb més complexitat des del punt de vista del personal docent», va admetre Collell, que també va fer referència als infants que no assisteixen a classe per por a contagiar-se: «L’obligació dels centres és treballar-ho amb la família i l’alumne». Davant d’aquest escenari, Collell va anunciar que integraran més de 130 professionals de suport per a gestionar aquests casos, en el marc del Programa d'Educació Emocional.

La variant òmicron, però, continua en plena expansió. El departament d'Educació va notificar ahir 12.169 positius més acumulats aquest curs i el total ja arriba als 169.036. D'aquests, 141.921 són d'alumnes (11.054 més que fa 24 hores), 27.046 són docents i personal d'administració i serveis i 69, personal extern. En paral·lel, ahir es van registrar 12 grups escolars confinats d'un global de 72.000. Segons l'aplicació Traçacovid, que recull les dades dels casos de covid-19 als centres educatius, 3 dels 12 grups confinats s'han declarat a la província de Girona i corresponen a centres de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i el Pla de l'Estany.

A més, la xifra de persones en quarentena es va elevar ahir fins als 63.557 (57.017 alumnes, 6.512 docents o personal d'administració i serveis i 28 de personal extern). En els darrers 10 dies s'han registrat 65.848 positius (57.326 alumnes, 8.501 docents i personal d'administració i serveis i 21, personal extern).

L’impacte a les llars d’infants

L'Associació Catalana de Llars d'Infants, que agrupa 130 centres privats, calcula que ja tenen un 20% d'educadores confinades per covid-19, i entre un 10 i un 15% d'infants. La membre de la junta de l'associació, Marta Camí, va assenyalar ahir que en el cas dels infants el més freqüent és que els confinaments es produeixen perquè els protenitors són positius (i al no estar vacunats han de fer quarentena), i no tant perquè es detectin casos positius a les aules. Tot i que va reconèixer que «com tots, estem trampejant la situació», va assenyalar que el fet de tenir més personal del mínim legal els està permetent cobrir les baixes generades.

El punt de vacunació de Mas Enlaire de Blanes segueix funcionant a ple rendiment i ara ha programat quatre jornades de vacunació pediàtrica, dirigides a infants de 5 a 11 anys. Serà els dies 18, 20, 25 i 27 de gener de 15 a 19h del vespre, però caldrà disposar de cita prèvia.