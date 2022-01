El ple de la Diputació de Girona debatrà si dona suport a una moció de la CUP que rebutja la instal·lació d’una pedrera a Osor, projecte que ja ha aixecat les crítiques d’alguns veïns -agrupats en la plataforma No a la Pedrera- i que també compta amb l’oposició del propi ajuntament. Entre els motius per oposar-se al projecte, des de la CUP esgrimeixen que afectaria a l’entorn natural i la biodiversitat de les Guilleries, faria malbé el paisatge, afectaria a la vida quotidiana de la gent i posaria en risc el desenvolupament local. A més, adverteixen que pot acabar causant un despoblament del poble i que també pot provocar perjudicis a les poblacions veïnes a causa de l’augment del trànsit de camions i la pèrdua d’atractius. Per tot plegat, des de la CUP proposen «mostrar el rebuig i total oposició» al projecte, instar la Diputació a sumar-se a aquesta oposició tal com han fet ja l’Ajuntament d’Osor i el Consell Comarcal de la Selva i instar al Govern de la Generalitat a aplicar el «principi de preocupació» i fer un gir en les actuals polítiques que, a parer de la CUP, «només perpetuen el model socioeconòmic destructiu». També volen començar una campanya de debat i sensibilització en la defensa del territori.

Oposició veïnal El pla especial urbanístic per desenvolupar activitat extractiva a cel obert a Osor, presentat per una empresa d’extracció d’àrids, ha aixecat una forta controvèrsia al municipi. Diversos veïns s’han organitzat en la plataforma No a la Pedrera, des d’on s’oposen frontalment al projecte. Molts dels seus arguments són els que recull la CUP en la moció: el desplaçament de la fauna i el risc de protecció d’espècies protegides, un «retrocés ambiental i biològic» quaranta anys després del tancament de les antigues Mines d’Osor, l’afectació visual i la contaminació ambiental directa a la Colònia de les Mines d’Osor, casa de colònies i habitatges de la zona (alguns dels quals dedicats a lturisme), els problemes que suposaria el pas de camions de gran tonatge per la carretera d’Anglès i la incompatibilitat amb el turisme esportiu, una modalitat que va a l’alça a la zona. L’Ajuntament d’Osor, mentrestant, també ha mostrat el seu malestar amb el projecte, tot i que admet que, per motius legals, pot haver d’acabar donant-li la llicència. En la seva moció, la CUP critica que l’extractivisme és un paradigma «molt estès» actualment, que consideren «basat en la dominació per a la mercantilització dels recursos com petroli, gas o minerals». En aquest sentit, apunten que és una pràctica que se sustenta «en la generació de lucre a partir d’aquests recursos» i un «afany mercantilitzador que atempta contra els territoris, la seva gent i la vida en general». Davant d’aquesta situació, indiquen que «l’escenari d’emergència climàtica i ecològica ens imposa canviar de rumb i protegir els recursos, la vida i el territori». Segons la CUP, Osor i les Guilleries no queden al marge d’aquest model, i recorden que durant les últimes dècades han patit «agressions» com la construcció del pantà de Susqueda, la línia de molt alta tensió o les indústries extractives.