Renfe ha hagut de cancel·lar dos trens de la línia de mitja distància Portbou-Girona-Barcelona per l’elevat nombre de maquinistes que estan de baixa per Covid. Segons expliquen fonts de la companyia, en aquests moments a tot Catalunya hi ha entre 30 i 35 maquinistes de baixa o en quarentena per la malaltia, de manera que en algunes ocasions això els obliga a ajustar horaris i suprimir trens, malgrat que en alguns casos s’intenta suplir-los amb transport per carretera. Segons assenyalen, la feina de maquinista és molt específica -ja que requereix una formació i un títol-, de manera que quan aquests professionals es posen malalts no són fàcils de substituir. A més, a això se li ha de sumar que els seus processos de formació s’han frenat durant la pandèmia. Tot i això, el ministeri de Transports ha garantit en una resposta a la diputada gironina de JxCat Mariona Illamola que Renfe té previst incorporar enguany 924 nous maquinistes a tot l’Estat.

La situació que s'ha viscut a la línia de mitja distància entre Portbou i Barcelona, amb dues circulacions cancel·lades, no és nova ni excepcional. Durant les vacances de Nadal hi va arribar a haver fins a mig centenar de maquinistes de baixa a tot Catalunya, fet que va obligar Renfe a suprimir entre 20 i 30 serveis diaris. Tant llavors com ara, des de Renfe assenyalen que intenten que el passatger pateixi les «mínimes» afectacions, tot suprimint trens amb poca demanda o oferint alternatives de transport per carretera. També assenyalen que donen tota la informació a l’usuari perquè estigui assabentat de quins trens s’han cancel·lat. Mentrestant, el govern espanyol manté la mateixa posició que en els últims mesos sobre la recuperació dels serveis d’Avant entre Figueres, Girona i Barcelona, que també s’ha vist perjudicada per la falta de maquinistes. Davant les preguntes de Mariona Illamola, el ministeri de Transports manté que la programació de trens «ha anat per davant de la recuperació del nombre de viatgers». I és que, segons indica, el nombre de viatgers d’Avant entre els mesos de gener i octubre de 2021 es va situar un 62% per sota dels que es van registrar durant el mateix període de 2019, abans que esclatés la pandèmia. Seguir recuperant freqüències El govern espanyol, tanmateix, també recorda que el passat 29 de novembre Renfe va recuperar dues noves freqüències d’Avant entre Figures, Girona i Barcelona. Aquest fet, sumat a l’increment del nombre de places d’Avant en la resta de trens sinergiats, fa que el nombre de places en aquest recorregut s’hagi incrementat en més d’un 45%. Renfe suma dues noves freqüències d'Avant diàries i augmenta un 45% les places setmanals A partir d’aquí, el govern estatal assegura que la voluntat de Renfe és continuar recuperant tots els serveis que hi havia abans de la pandèmia i que encara no s’han recuperat. Això sí, haurà de ser a mesura que es vagin incorporant els nous maquinistes que acabin els seus processos de formació, que s’han vist endarrerits a causa de la pandèmia, tant per les limitacions d’aforament dins de les aules com per les restriccions a dins de les pròpies cabines dels trens.