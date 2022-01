El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ha engegat una campanya informativa i d'acompanyament per "millorar" la situació de les cuidadores de persones grans dependents a domicilis. La iniciativa, que compta amb el suport de la Generalitat i de la resta d'ens de l'àmbit a la demarcació, porta com a lema 'Si vols que la teva família estigui ben cuidada, cuida a qui la cuida' i inclou uns tríptics informatius on s'expliquen quins són els tràmits necessaris per poder "regularitzar" la situació d'aquestes persones, la gran majoria dones. A més, s'ofereix un servei d'acompanyament per poder fer els tràmits administratius.