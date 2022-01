La Diputació de Girona ha mostrat de forma unànime el seu rebuig al projecte d’una nova pedrera a Osor, sumant-se així a l’oposició formada per una plataforma veïnal, diversos ajuntaments i el Consell Comarcal de la Selva. Tots els partits de la corporació (Junts, ERC, PSC i els independents de la Selva i el Baix Empordà) han donat suport a la moció presentada per la CUP, que alertava de les greus conseqüències que aquesta activitat extractiva tindria per al medi ambient i el desenvolupament socioeconòmic del municipi. Això sí, la majoria de grups han matisat que es tracta d’un “sí crític”, perquè volen donar suport al territori en contra de la pedrera però no comparteixen algunes de les crítiques generals de la CUP a l’actual model econòmic.

L’encarregada de defensar la moció ha estat la diputada de la CUP, Marta Guillaumes. Segons ha indicat, estem “en una situació d’emergència climàtica que ens obliga a canviar de rumb i de pantalla”. En aquest sentit, ha criticat que una activitat extractiva com una pedrera “és un paradigma molt estès actualment, molt lligat al capitalisme i a la mercantilització dels territoris”. “És una pràctica que se sustenta en el lucre a partir del consum de recursos, que atempta contra els territoris i la seva gent”, ha assenyalat. En el cas concret d’Osor, ha recordat que la instal·lació d’una pedrera “no és innòcua”, sinó que pot causar alteracions en el paisatge, omplir la carretera de camions i posar en risc el desenvolupament local de la zona, ja que és una activitat incompatible amb el turisme rural i esportiu, que és una de les activitats econòmiques que més importància està prenent a la zona. L'oposició a la pedrera d'Osor arriba al ple de la Diputació Un "sí crític" i amb matisos La representant d’Independents de la Selva, Gisela Saladich, ha explicat que tant ells com els Independents del Baix Empordà votaven a favor “per coherència” amb els seus homòlegs del Consell Comarcal, que també s’han mostrat en contra el projecte. Tot i això, ha criticat que algunes explicacions expressades per la CUP “són d’una duresa extrema”. En una línia similar ha anat el representant del PSC, Pere Casellas. Els socialistes han donat suport al text “amb matisos”, tot retraient que algunes parts “són la repetició del posicionament ideològic habitual de la CUP, que acaba essent una esmena a la totalitat a la nostra manera de pensar”. Tot i això, Casellas ha explicat que comparteixen la preocupació dels veïns pels possibles efectes de la pedrera, i per això han votat a favor de la moció. Pel que fa al govern (Junts i ERC), Albert Piñeira també ha coincidit que haurien fet “canvis” en la moció, però que han preferit afavorir el consens i per tant votar-hi a favor “com a mostra de suport al territori, a la ciutadania i als diferents plenaris d’Osor i el Consell Comarcal de la Selva”. També ha remarcat que la Diputació “sempre” ha estat al costat de la defensa del territori i que la corporació és “pionera” amb l’aplicació de l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible, i ha advertit a la CUP que això no vol dir que a partir d'ara votin a favor de totes les seves mocions.