L'Associació per al desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI) vol crear un nou agent prospector de noves rutes des de l'aeroport de Girona, així com realitzar estudis -especialment d'impacte econòmic- per avaluar els resultats obtinguts. Aquest és un dels acords als quals s'ha arribat durant l'Assemblea General Ordinària de l'AGI, en la qual han participat membres del Govern català -inclosa la delegada a Girona, Laia Cañigueral, i el secretari de Mobilitat, Isidre Gavín-, el president de la Diputació, Miquel Noguer, i el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, que hi ha intervingut telemàticament. Un dels objectius de l'AGI, tal com va avançar Cañigueral fa uns dies, és sumar també els principals ajuntaments de la demarcació. "La col·laboració municipal és indispensable per al bon funcionament d'una estratègia territorial. És important que els ajuntaments participin en les decisions territorials sobre l'aeroport", assenyalen els actuals membres de l'AGI en un comunicat.

En la reunió de l'AGI s'han posat sobre la taula l'estratègia territorial que cal seguir per reimpulsar l'aeroport de Girona després de la pandèmia. En primer lloc, es volen crear nous instruments de promoció turística, així com establir un pla de mobilitat i assegurar que es porta a terme la connexió entre l'aeroport i la línia ferroviària d'alta velocitat. També es vol garantir les connexions a través d'autobús o altres tipus de transport amb els diferents municipis de la província. La Generalitat vol definir una "estratègia conjunta" per a l'aeroport de Girona Pel que fa a la gestió, es farà un seguiment del nou pla director de l'aeroport -presentat fa poques setmanes- i del Document de Regulació Aeroportuària (DORA), i es farà pressió en qüestions com ara les taxes que es cobren a les companyies per passatger. Finalment, es vol crear també el mencionat agent prospector de noves rutes que puguin resultar interessants per la província i es faran estudis d'impacte econòmic per avaluar els resultats obtinguts. Un "element clau" per a la recuperació social i econòmica Segons l'AGI, l'aeroport gironí ha de ser "un element clau per a la recuperació econòmica i social de les comarques gironines". És per això que, després de dos anys de pandèmia i amb l'escenari ja d'una nova realitat postcovid, creuen que és el moment "de fer una anàlisi d'on som i cap on volem anar". En aquest sentit, consideren que les instal·lacions de Vilobí d'Onyar són "una eina de promoció turística i una infraestructura de mobilitat important que cal potenciar", ja que més enllà de ser una peça clau per al sector turístic també "dona valor afegit a tota l'àrea geogràfica de les comarques gironines, generant un impacte econòmic directe i indirecte".