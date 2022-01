El ple de l'Ajuntament de Ripoll ha aprovat una moció per instar als governs de l'Estat Espanyol i de la Generalitat de Catalunya que efectuïn, en l'àmbit de les seves competències, totes i cada una de les accions necessàries que permetin esbrinar la veritat de la presumpta vinculació entre el CNI i els membres de la cèl·lula terrorista del 17A. Ho fa després de les declaracions que l'excomissari José Manuel Villarejo va fer durant l'interrogatori en el cas Tándem, en les quals relacionava directament l'atemptat terrorista del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils amb el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) manifestant que l'exdirector dels serveis d'intel·ligència va calcular malament les conseqüències per donar un petit ensurt a Catalunya, i assegurant també que va treballar amb el CNI per intentar reparar l'embolic del famós atemptat de l'imam de Ripoll.

L'Ajuntament ha acordat els següents punts: Instar al govern de l'Estat Espanyol que efectuï, en l'àmbit de les seves competències, totes i cada una de les accions necessàries que permetin esbrinar la veritat de la presumpta vinculació entre el CNI i els membres de la cèl·lula terrorista, i de forma immediata la constitució d'una comissió d'investigació.

Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, que efectuï, en l'àmbit de les seves competències, totes i cada una de les accions necessàries que permetin esbrinar la veritat de la presumpta vinculació entre el CNI i els membres de la cèl·lula terrorista.

Sol·licitar al CNI un informe en relació amb les accions i actuacions que van portar a terme envers Abdelbaki es Satty i/o qualsevol dels membres de la cèl·lula terrorista.

Sol·licitar a la Fiscalia General de l'Estat que efectuï les diligències que corresponguin per tal de determinar possibles responsabilitats que es puguin derivar davant de la presumpta vinculació d'estructures d'Estat amb la cèl·lula terrorista que va perpetrar els atemptats de Barcelona i Cambrils.

Sol·licitar als diferents grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats per tal que proposin, defensin i creïn una comissió d'investigació que tingui per objectiu esbrinar la veritat sobre la relació entre els serveis secrets estatals, les estructures i organismes de l'estat i els integrants de la cèl·lula terrorista.

Sol·licitar als diferents grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya per tal que recomanin, defensin i s'adrecin al Congreso de los Diputados demanant la creació d'una comissió d'investigació que tingui per finalitat esbrinar la veritat sobre la relació entre els serveis secrets estatals, les estructures i organismes de l'estat i els integrants de la cèl·lula terrorista.

En el supòsit d'acreditar-se una vinculació d'organismes estatals amb la cèl·lula terrorista, iniciar les accions judicials que corresponguin en defensa dels interessos generals, i, per tant, personar-se en tots i cada un dels processos judicials que es puguin derivar.

Comunicar aquesta resolució al President del Govern Espanyol, al Govern Espanyol, als grups polítics del Congrés dels Diputats, al President de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris, al Centre Nacional d'Intel·ligència , i a la Fiscalia General de l'Estat.

Sol·licitar el suport municipal donant suport a aquesta moció, donant trasllat de la mateixa a les associacions municipalistes, en concret a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Aquesta proposta plenària ha estat aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern (Junts per Ripoll), ERC i Alternativa per Ripoll-CUP, i amb les abstencions del PSC i la regidora no adscrita Sílvia Orriols.