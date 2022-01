Les farmàcies han gestionat i realitzat un total de 123.575 testos d’antígens a l’entorn escolar durant la primera setmana de curs després de les vacances de Nadal (entre el 10 i el 16 de gener).

El departament de Salut va fer ahir una valoració «molt positiva» de la primera setmana d’aplicació del protocol del retorn a les aules. Set dies d’activitat «intensa» perquè, segons va remarcar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en només una setmana s’han prescrit i fet el mateix nombre de testos d’antígens que durant el primer trimestre del curs.

De setembre a desembre, el departament de Salut va oferir els TAR escolars a les farmàcies a mestres de Primària, Infantil i Educació Infantil i, també, a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional. Aquest trimestre s’ha ampliat a l’alumnat de Primària i d’Educació especial a partir de sis anys. Al llarg de la visita institucional a les instal·lacions de la farmacèutica Hipra d’Amer, Argimon va recordar que, tot i que les xifres no són comparables, sí que evidencien que la transmissió del virus en aquesta sisena onada s’ha traduït en una «allau» de contagis.

De tots els testos realitzats, un total de 6.400 han donat un resultat positiu, una xifra que representa el 5,18% de positivitat. Per a fer front al programa, el departament de Salut va distribuïr ahir 200.000 unitats a les farmàcies per a donar resposta a la demanda. «Aquestes dades són coherents amb l’actual context epidemiològic», va exposar. A més, el conseller va subratllar que en els darrers dies s’ha detectat una desacceleració en el nombre de contagis però que és una tendència d’encara «pocs dies» i, per tant, encara cal esperar per a confirmar que la sisena onada va a la baixa: «Prudència, molta prudència per a veure si arribem o no al pic», va recordar.