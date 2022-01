Banyoles va acomiadar ahir Josep Pujol Vilas, l’ànima de la fleca Can Japet mort diumenge als 73 anys, en una cerimònia a la parròquia de Santa Maria dels Turers.

Conegut com ‘en Japet’, era tota una institució a Banyoles i tota la comarca. Tenia el mateix sobrenom que Josep Vilas i Trasfí ,l’avantpassat que va obrir el negoci a la capital del Pla de l’Estany a finals del segle XIX. Al llarg del dia d’ahir, les mostres de condol a les xarxes socials es van succeir. Molts recordaven que Can Japet va ser durant anys l’última parada de les nits de festa de molts joves, que hi anaven a menjar un croisant acabat de fer o els típics cargols que elaboraven a la fleca.

«Va tenir molta paciència quan érem joves. Sempre el recordaré Era un home que entenia al jovent i tenia molta mà esquerra, es feia estimar», recordava el tinent d’alcalde de Banyoles Lluís Costabella.

Al grup de Facebook «Gent de Banyoles i del Pla de l’Estany», Pepe Martínez afirmava que «casa seva era com una mena de ermita que s’havia de visitar. Era lloc de trobada dels artistes, intel·lectuals i tota mena de bohemis de la ciutat (...) Recordo amb gratitud, les matinades fredes dels mesos d’hivern, quan els municipals voltàvem pels carrers de Banyoles, ell sempre ens obria la porta de l’obrador per que entréssim en calor i ens oferia i obsequiava amb els seu productes, van ser molts minuts de conversa amb aquest bon home, tot un personatge de la nostra ciutat».