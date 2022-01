Perpinyà va acollir ahir la presentació del projecte de cooperació transfronterer EPiRMed, una plataforma web que vol promoure la «integració turística» dels territoris de banda i banda del Pirineus. El projecte, cofinançat amb els fons FEDER, ofereix productes turístics transfronterers basats en la «sostenibilitat» i ho fa a través de 17 rutes temàtiques, més de 600 activitats i una trentena d’experiències turístiques en forma de paquets de viatge que els usuaris poden contractar directament. Entre elles, una proposta de senderisme de Cotlliure a Roses passant per Cadaqués; un tour de formatges i cultura per les dues vessants del Pirineu o diverses rutes vinculades a l’exili.

Entre les propostes també hi ha una volta a l’albera, un itinerari per les estacions d’esquí alpí i nòrdic, una ruta de llacs, una ruta de camins d’exili, una de trens, una d’aigües termals o una altra amb cinc cims emblemàtics. En cadascuna, a més, s’ofereixen itineraris però també activitats per fer-hi, punts per allotjar-se o establiments on adquirir productes de proximitat.

A més, amb la col·laboració de nou agències de viatges (tres de la Catalunya del Nord i sis de Catalunya) s’han creat una trentena d’experiències transfrontereres que inclouen paquets de viatges de diversa durada. Estan agrupades per temàtiques: des de les propostes per gaudir en família a les vinculades al turisme actiu, gastronòmic, enològic o històric. Per aquest motiu, n’hi ha que proposen des de recórrer Catalunya en bicicleta elèctrica i amb kayak, a fer un tour de formatges i cultura des d’Esterri d’Àneu a Vilafranca de Conflent o Sant Martí del Canigó.