La Regió Sanitària de Girona segueix batent rècords de positius de coronavirus diagnosticats en una setmana. Segons el darrer balanç de Salut, des del 7 fins al 13 d’aquest mes s’han detectat 21.900 casos a través de PCRs o test d’antígens i ja quadruplica la xifra més alta registrada a la cinquena onada, corresponent a la setmana del 9 al 15 de juliol. De fet, des de l’inici de la pandèmia, han sigut poques les vegades que s’ha superat el llindar dels 5.000 positius setmanals. Ara està passant des de després del pont de la Puríssima i, anteriorment, només havia passat durant la primera quinzena de juliol d’enguany. Mesos enrere, durant el pic de la segona onada a finals d’octubre de l’any passat, es van registrar dades molt altes, per sobre dels 4.500 casos, però no es va arribar als 5.000. D’aquesta manera, la sisena onada de la pandèmia segueix sense donar treva i encara no s’acaba d’arribar al pic. A més, tot i que l’afectació en pressió assistencial ja feia dies que es notava, ara comença a repercutir en un augment de morts. A la Regió Sanitària de Girona, aquesta última setmana s’han detectat 29 morts, 10 més que l’anterior. La majoria corresponen a persones de 80 a 89 anys i no es produïa una dada tan elevada des de mitjans d’agost.

Respecte a la pressió assistencial, també torna a pujar i ahir es van sumar 17 pacients nous amb coronavirus. D’aquesta manera, el total actualment és de 257. Seguidament, els crítics es mantenen estables, pels volts de la cinquantena. El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, va tornar a superar el rècord de tota l'epidèmia i es va situar en 5.489 punts, mentre que la velocitat de propagació de la malaltia (Rt) era d’1,31, és a dir, cada 100 infectats en contagien una mitjana de 131 persones i segueix la transmissió comunitària descontrolada. Respecte a Catalunya, es van notificar més de 200.000 positius. Quant a tensió sanitària, hi havia 2.617 persones ingressades, davant de les 2.503 del darrer informe. D’aquestes, 522, sis més, són en unitats de crítics. Salut va notificar una sola mort per covid-19, però també és probable que no siguin dades definitives. Les dades notificades ahir per Salut mostren una realitat molt similar a la dels altres dilluns, amb menys contagis tenint en compte que en els caps de setmana no es fan tantes proves ni es recullen totes les dades. L’elevada pressió assistencial també té a veure amb el fet que en els festius no es donen tantes altes. Per tant, caldrà veure l’evolució epidemiològica d’avui i demà per avaluar realment quina és la realitat actual.

«Desacceleració» de casos

D’altra banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va constatar ahir que les dades apunten a una desacceleració de la sisena onada de la pandèmia, encara que a un ritme lent. Argimon va recordar que en la reunió de la comissió delegada del Govern en matèria de covid-19 analitzarien totes les xifres en profunditat, «no només les de Salut, sinó totes aquelles que tenen un impacte també social, econòmic, etc.». Respecte al passaport covid, va explicar que aquest cap de setmana han sol·licitat al Consell Científic Assessor que revisi la necessitat del certificat digital en les circumstàncies actuals, «és a dir, amb la variant que tenim ara, l'òmicron, que canvia una mica el panorama respecte a l’existent amb la delta». Finalment, ahir ja van avançar que el toc de queda decaurà aquesta setmana, tal com es va anunciar fa uns dies. La mesura va entrar en vigor el 24 de desembre i, avalada pel TSJC, s’havia prorrogat fins al pròxim 21 de gener, juntament amb la limitació de les trobades socials a deu persones. Avui es detallaran la resta de mesures. Cal tenir present que encara segueixen vigents la reducció d’aforaments i el tancament de l’oci nocturn, entre d’altres.