L’hospital Trueta de Girona ha estat el centre no trasplantador amb més donants d’òrgans el 2021, amb un total de catorze. Cal tenir present que aquest tipus de centres generen el 25% dels donants a Catalunya. Del total del Trueta, hi ha hagut un 23% de negatives familiars.

Respecte al total de centres, l’hospital de Bellvitge és el que té més donants cadàver (58) i, juntament amb el Clínic, els que tenen més donants vius (40). L’han seguit l’Hospital Clínic, amb 31 i 40, i l’Hospital de Vall d’Hebron, amb 45 i 18, respectivament.

«Agraïm, un cop més, l’esforç de tots i cada un dels professionals sanitaris i no sanitaris per minimitzar els efectes de la pandèmia de la covid-19 i, molt especialment, als professionals de l’àmbit de la donació i el trasplantament, per mantenir l’activitat a un elevat nivell, inclús en aquesta difícil situació. Aprofitem, a més, per agrair el gran gest, generós i solidari, dels donants i de les seves famílies que tantes vides regalen», va agrair ahir el director de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), Jaume Tort, en la presentació del balanç de resultats de l’activitat de donació i trasplantament de l’any 2021.

Per centres, l’Hospital Vall d’Hebron ha liderat, amb 277 intervencions, el rànquing de centres amb més trasplantaments realitzats, seguit per l’Hospital de Bellvitge (259) i per l’Hospital Clínic (239). L’Hospital Vall d’Hebron és l’únic centre a Catalunya que compta amb programes de trasplantament d’adults (3) i d’infants (4).

Els 288 donants cadàver reals de l’any 2021 suposen una recuperació de la donació del 7,9% respecte al 2020.