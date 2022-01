Visita d’Aragonès. La vacuna contra la covid-19 de la farmacèutica Hipra espera rebre la setmana que ve l’autorització de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per passar a la fase III del seu assaig clínic, previ a la comercialització, prevista per al segon trimestre de l'any. En aquesta III fase hi participaran 3.000 voluntaris d’una vintena d’hospitals, disset d’Espanya, dos de Portugal i un d’Itàlia, van explicar fonts de l’empresa, que ahir va rebre la visita del president de la Generalitat, Pere Aragonès i el conseller Argimon.