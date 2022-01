Aquesta setmana ha arrencat amb molta incertesa per als farmacèutics per la problemàtica de desabastiment de tests d’antígens. Això està generant cert malestar entre els professionals i que s’afegeix a la sobrecàrrega acumulada des que poden validar els positius dels usuaris que es fan autotests.

D’una banda, els professionals van entomar amb «neguit» i «sorpresa» la regulació del preu de les proves a un màxim de 2,94 euros, dissabte passat. La demanda es va disparar i algunes farmàcies gironines amb poc estoc van esgotar tots els autotests el mateix dia. Aquelles que en tenien més, però, han patit pèrdues o bé no hi han guanyat res, tenint en compte que els van comprar a les distribuïdores a un preu molt elevat. Aquest és un dels motius de queixa de la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, que valora positivament la regulació dels preus però «s’hauria d’haver donat una mica de temps per poder vendre el que teníem en estoc a uns preus raonables, però no s’ha fet», especifica.

És per això que espera que, a partir d’ara, les distribuïdores abaixin els preus tenint en compte la realitat actual. «Em consta que Sanitat ja s’ha reunit amb representants de les empreses per tal de fixar un ajustament de preus, espero que sigui així i també es faciliti la importació», reitera.

En el mateix sentit es pronuncia el membre de la Junta Directiva de la Fefac, la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya, Òscar Doñate, que també és farmacèutic al barri del Guinardó de Barcelona. Explica que fins ara comprava les proves a un preu que anava dels 3,5 als 4 euros i que alguns companys han quedat atrapats perquè en van comprar milers per aconseguir aquest cost. «Jo tinc la sort que vaig ser conservador amb les compres», detalla tot afegint que els ven a 2,9 euros.

Col·lapse pels cribratges

Dilluns, però, s’afegia una altra problemàtica per als apotecaris, que ja es va començar a manifestar la setmana passada, amb la represa del curs escolar. I és que la sisena onada, a part de col·lapsar els centres d’atenció primària, també està tensant les farmàcies. L’elevat nombre de contactes estrets generat a les aules va fer que divendres i dissabte es disparés la demanda dels tests d’antígens gratuïts de cribratge escolar que ofereix la Generalitat.

Per tot això, dilluns es van esgotar, ja que el Departament de Salut no va subministrar-ne suficients. «Va ser un caos, ja que es van generar llargues cues de famílies i no vam poder oferir tests per a tothom», va admetre Aleixandre.

Salut, tot i que recorda que el nou protocol estableix que les proves «no són obligatòries», va enviar ahir uns 200.000 tests de reforç a tot Catalunya després que s’esgotessin dilluns. Les proves en farmàcies s’ofereixen a tots els companys de classe d’un cas positiu a primària i secundària. Només en set dies se’n van fer més de 123.000 i d’aquests, 6.400 van donar positiu. És a dir, un 5% del total.

Aleixandre afirma que ahir ja van començar arribar proves de reforç a les farmàcies acreditades de la província de Girona, tot i que en alguns casos no n’hi va haver suficients. «Esperem i confiem que Salut calculi bé el nombre de tests que es necessiten per a desenvolupar aquest pla i no es torni a repetir una situació com la de dilluns», conclou.

«Els farmacèutics ens estem oferint des de l’inici de la crisi per fer cribratges, vacunar o el que calgui», recorda Doñate tot destacant que a Catalunya hi ha més de 3.000 farmàcies que podrien «haver fet molta més feina» de la que han fet.

«Ens agradaria ser un engranatge més del sistema de salut», va dir el farmacèutic barceloní tot lamentant que només es compta amb els farmacèutics «quan estan amb l’aigua al coll». «Som l’establiment sanitari més proper», resumeix tot assegurant que podrien haver «accelerat molt el sistema de vacunació».