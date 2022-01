Banyoles sanciona una empresa per tenir funcionant un abocador il·legal en sòl rústic

L’Ajuntament de Banyoles ha sancionat una empresa de Banyoles, Excavacions Masdevall, per tenir en funcionament un abocador il·legal en sòl rústic al Pla de la Canaleta a la zona de la Farga de la capital del Pla de l’Estany. L’expedient es va iniciar el passat mes de juny, després de les denúncies d’un particular, i ara ha conclòs amb una sanció a l’empresa banyolina per «acopi d’àrids, terres, pedres i residus de construcció» sense llicència per dur a terme aquesta activitat en aquest paratge concret. Des de l’Ajuntament de Banyoles han confirmat que la sanció a Excavacions Masdevall s’ha materialitzat amb una multa de 4.000 euros, mentre que els propietaris de l’empresa, a preguntes de Diari de Girona, no van voler ahir valorar ni la sanció ni la seva activitat en els terrenys del Pla de la Canaleta.

La sanció de l’Ajuntament de Banyoles a l’empresa propietat de Pere Masdevall Ventura és el resultat final d’un procés que arrenca, el passat mes de juny, amb la triple denúncia d’un particular al mateix consistori, però també a la Guàrdia Civil (SEPRONA) i a l’Agència de Residus de Catalunya. En aquestes, el denunciant apunta textualment el que han acabat comprovant els tècnics municipals. «S’observa un establiment en sòl rústic on, suposadament s’hi exerceixen activitats tals com: acopi d’àrids, terres i pedres; acopi de materials de construcció; i acopi de residus de la construcció», es detalla en la triple denúncia on també s’argumenta que «no consta en les bases de dades de l’Agència de Residus de Catalunya cap activitat amb el permís administratiu preceptiu per a una activitat de gestió/transferència/dipòsit de residus». Una activitat que, a criteri de l’autor de les denúncies, «poden ser susceptibles de causar danys sobre la qualitat de les aigües o el sòl». En el seu escrit a l’Ajuntament de Banyoles, el SEPRONA i l’Agència Catalana de Residus, el denunciant afegeix que «tampoc consta cap resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a una activitat d’acopi de materials de construcció, o d’acopi d’àrids, terres i pedres emplaçada en aquesta zona».