L’entitat GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha denunciat que les noves línies de molt alta tensió (MAT) que es projecten per evacuar energia renovable trinxarien més de 1.300 quilòmetres de territori rural i espais naturals a Catalunya, unes infraestructures que suposarien desforestar prop del 4.000 hectàrees. Després de les MAT de Forestalia i GreenCapital, des de l’agost passat s’han publicat una desena de projectes al BOE, la majoria per portar l’energia des dels clústers eòlics d’Aragó fins a l’àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, també s’inclouen alguns punts de les comarques gironines, sobretot el ramal per dur l’energia que podria generar el parc eòlic marí Tramuntana (si finalment s’acaba materialitzant) fins a la costa de l’Alt Empordà. L’alternativa, per als ecologistes, és un model on s’implantin les centrals energètiques en el sòl degradat que ja hi ha al país, que és de 29.000 hectàrees, segons GEPEC-EdC.

Producció lluny del consum El grup ecologista denuncia que el principal problema és que la producció de l’energia renovable es projecta molt lluny de les àrees de més consum i, per tant, cal transportar l’energia, creuant de punta a punta el país i tornant a «castigar» els territoris rurals, sobretot les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el sud de Ponent. Els ecologistes alerten que, si s’autoritzen, les MAT projectades trinxaran 1.300 quilòmetres de territori i suposarien desforestar prop de 4.000 hectàrees. Quim Guasch, tècnic de defensa ambiental de GEPEC-EdC, ha advertit que la línia de Forestalia, d’Aragó a Begues, tindrà 280 quilòmetres, però necessita una franja de seguretat on caldrà talar i desforestar 860 hectàrees, mesura contra el risc d’incendi. «Es pot extrapolar aquesta xifra a la resta de projectes que hi ha sobre la taula, i els 1.300 quilòmetres de línies d’alta tensió. L’impacte és molt significatiu», alerta. L’alternativa, insisteixen, és un model en què s’implantin les renovables en el sòl degradat que ja existeix al país. GEPEC-EdC assegura que evitaria «la pèrdua de biodiversitat» en aquest procés de descarbonització «urgent i prioritari» que necessita el planeta. «Cal apropar l’energia als llocs de consum, sense línies de molta alta tensió, aprofitant 29.000 hectàrees que tenim a Catalunya de sòl industrial, urbà, antròpic o artificial», detala Guasch. Segons indica, es tractaria, doncs, d’aprofitar sostres, polígons industrials, àrees periurbanes, infraestructures i servituds, com autopistes i carreteres.