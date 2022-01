Un estudi sociodemogràfic del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya alerta que en la propera dècada es produirà una allau de jubilacions de professionals. Concretament, aquestes baixes s’incrementaran en els propers cinc anys amb més d’un miler anual, fins que d’aquí a una dècada hi haurà una quarta part menys dels metges que hi ha en actiu actualment.

«Aquestes dades són molt preocupants, cal actuar immediatament perquè ja estem fent tard», ha manifestat el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, a aquest diari, qui assegura que aquesta davallada també és equitativa a Girona. «Pràcticament la meitat de metges que s’estan col·legiant actualment són professionals extracomunitaris, d’Amèrica Central i Sud-amèrica principalment i això és un problema perquè la majoria no tenen especialitats que es puguin convalidar. A més, com que no tenen un arrelament a Catalunya, molts d’ells opten per marxar a un altre país de la Unió Europea amb millors condicions laborals. Per tant, no solucionen el dèficit de professionals», explica, el president del Col·legi de Metges.

És per això que el president del col·legi gironí alerta que el problema de base és que no s’estan formant prou professionals a les universitats catalanes. «Cal tenir en compte que fan falta deu anys perquè un metge es formi i en cinc anys se’n jubilaran uns 6.000. Cal augmentar les places de forma immediata». Paral·lelament, a mitjà termini, Vilaplana demana altres mesures com per exemple ampliar les places de metges residents (MIR) i fer més atractives aquelles especialitats amb més dèficit.

Atenció primària «atractiva»

«No pot ser que l’ampliació de les places MIR encara depengui del Ministeri, es tracta d’un procés molt lent i per alleugerir-lo s’hauria de decidir des de Catalunya», lamenta Vilaplana.

D’altra banda, hi ha especialitats com la de metge de família que caldria fer «més atractives». «Cal alliberar aquests professionals de tasques burocràtiques, amb una millora salarial, per tal que les noves generacions vulguin anar a treballar als centres d’atenció primària». També afegeix que si es potenciés la capacitat d’autogestió dels CAPs, sense tasques «innecessàries», caldrien menys professionals en aquest àmbit.

Canvi social en els joves

Paral·lelament, Vilaplana alerta d’un nou canvi en les noves generacions que potenciarà el dèficit de professionals. «Els professionals que estan en edat de jubilar-se, només volien acabar la carrera per treballar moltes hores, tot combinant feines a la sanitat pública i privada. Els joves actuals exerceixen en un àmbit o l’altre i entenc perfectament que es prioritzi la conciliació familiar. Tot i que també influeix que és un sector cada vegada més feminitzat, actualment els permisos i reduccions de maternitat i paternitat són cada vegada més equitatius. Amb tot això vull dir que allà on necessitàvem un metge, ara en necessitarem dos», especifica.

En definitiva, davant l’allau de jubilacions previstes, el president del Col·legi de Metges de Girona demana «posar fil a l’agulla». De fet, el mateix conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha admès recentment a «El matí de Catalunya Ràdio» que falta relleu generacional i explica que té a l’agenda de la conselleria abordar la transició demogràfica dels professionals.