L’Associació de Pares de Família de Sant Hilari Sacalm denuncia la «mala gestió del departament de Salut en els casos de covid-19 que van tenir lloc al desembre al centre educatiu».

A través d’un comunicat, l’òrgan assembleari que regeix la Llar Infantil Les Cent Fonts i el Col·legi Sant Josep de Sant Hilari Sacalm exposa que «el passat 3 de desembre vam haver de confinar un grup d’alumnes per un cas positiu de covid-19 d’un dels integrants». Aquest va ser, segons argumenten, el primer dels cinc confinaments que van haver de fer al llarg dels dies posteriors. Amb tot, denuncien que els membres de l’equip directiu del centre «van estar sols gestionant els confinaments, supervisant, comprovant i actualitzant les dades, així com també informant a les famílies», a partir d’on reivindiquen que «no hi haurien d’haver estat». En aquest sentit, al·leguen que «la figura del referent covid va desaparèixer del mapa durant tot l’episodi, argumentant que estava de vacances». I és que, segons detallen al llarg del comunicat, ningú es va posar en contacte amb el centre fins el 9 de desembre, és a dir, sis dies després de registrar el primer cas positiu i «amb el confinament dels grups ja avançat». Va ser aleshores, exposen, quan «es van començar a programar les proves PCR». Amb això, denuncien que «la resposta oficial va arribar molt tard, alentint molt la solució del problema, que s’anava agreujant amb el pas de les hores». Amb tot, l’Associació de Pares de Família de Sant Hilari Sacalm denuncia que «una situació així no hauria de passar mai, i menys en la situació d’emergència sanitària en què ens trobem».

A més, reclamen que «sempre es demana responsabilitat i disponibilitat per part dels equips directius en referència a la gestió de casos de covid-19 als centres educatius però, pel que sembla, aquesta responsabilitat i disponibilitat no s’exigeix als màxims responsables sanitaris que han de vetllar per la bona gestió de la pandèmia».

A partir d’aquí, tal i com constaten a través del comunicat, exigeixen que «els i les nostres docents no tornin a quedar soles si es torna a produir una situació d’emergència sanitària semblant». A més, assenyalen que «es repeteix massa sovint, i en massa contextos, que la Generalitat de Catalunya delega en el personal docent qüestions que hauria d’assumir per iniciativa pròpia».