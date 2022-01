Més d’un miler de persones han participat en les sessions de formació per a l’emprenedoria que s’han fet a la Fundació d’Estudis Superoirs d’Olot durant els últims cinc anys. L’oferta, de 60 hores, es concentra en sis setmanes i està pensada específicament per ajudar a engegar negocis i assegurar-ne l’èxit, tot aportant les eines necessàries per posicionar i potenciar les activitats econòmiques.

El programa de Formació per a l’Emprenedoria va néixer fa setze anys arran de les necessitats detectades des del Servei d’Empreendoria de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa. El programa ofereix formacions de sis setmanes amb sessions de cinc hores de durada, gratuïtes i en format intensiu. Les formacions es repeteixen durant dos cops l’any: del 24 de febrer al 6 d’abril i del 28 de setembre al 4 de novembre, cada dimecres i divendres al matí. La proposta està dividida en cinc apartats: preparació, planificació, finançament, tràmits i obligacions i comunicació. Algunes de les qüestions que es tractaran durant aquest 2022 són la gestió del temps, com fer un pla d’empresa, planificació i gestió de la tresoreria, màrqueting digital i pàgina web, formes de finançament, règim d’autònoms, Instagram, impostos o un taller de pluja d’idees , entre altres. Pel que fa al perfil dels participants, la gran majoria són dones. A més, els organitzadors també destaquen que el programa es pot fer de forma completa o es pot crear un itinerari a mida, apuntant-se només a algunes sessions, segons els interessos de cada persona.