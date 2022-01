El Patronat de Turisme Costa rava Girona participa a la fira turística Fitur de Madrid -la més rellevant d’Espanya- amb l’objectiu de recuperar, en els propers mesos, l’activitat turística que hi havia abans de la pandèmia. El Patronat participa dins de l’estand de Catalunya, al costat dels ajuntaments de Blanes, Lloret i Castell-Platja d’Aro. Segons expliquen des del Patronat, el turisme de proximitat -és a dir, català i espanyol- ha esdevingut fonamental arran de la pandèmia. «Els visitants nacionals i estatals han apaigavat la caiguda del turisme internacional en algunes destinacions, i alhora, han contributït a la supervivència del sector», assenyalen des del Patronat.

El vicepresident del Patronat, Jaume Dulsat, ha explicat que el sector «mira amb optimisme per poder reprendre una activitat turística en termes prepandèmics». Segons indica, «els operadors hi són presents, hi ha moltes reunions i bona afluència», a diferència de l’edició passada, molt marcada per la Covid. Dulsat assenyala que estan fent «molt bona promoció dels productes turístics» tant de la Costa Brava com del Pirineu, amb l’objectiu que el sector turístic pugui assolir les xifres que havia registrat en el passat i poder així «tornar a operar amb certa normalitat». En aquest sentit, indica que volen recuperar «mercats clau» que han deixat de visitar les comarques gironines durant la pandèmia.

El Patronat disposa de dos punts des d’on es divulga el conjunt de l’oferta turística gironina entre professionals del sector i visitants, així com les novetats quant a productes i serveis turístics per a la temporada 2022. L’espai dedicat a la Costa Brava conté imatges evocadores de la destinació, amb el missatge Viu el doble, amb el qual es vol mostrar la dualitat i la diversitat de la destinació i reforçar el posicionament i la presència de la marca en el mercat estatal. Des de l’espai dels Pirineus de Catalunya es difondran els productes relatius a activitats de natura i a l’aire lliure.

En el decurs de les tres jornades del certamen dirigides exclusivament als professionals del sector, els representants gironins tenen programades una quarantena de reunions i trobades amb representants d’agències operadores de viatges internacionals, empreses organitzadores d’esdeveniments, portals de viatges, mitjans de comunicació i grups editorials, amb la voluntat d’establir contacte i estudiar propostes de col·laboració i projectes a desenvolupar.

Durant el cap de setmana, la fira de turisme s’adreçarà al públic general i es divulgaran activitats a l’aire lliure, propostes culturals i enogastronòmiques, així com experiències de benestar de la destinació.