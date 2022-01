La Regió Sanitària de Girona ha registrat aquesta última setmana 33 defuncions per coronavirus. Es tracta de la xifra més alta de morts comptabilitzada en cinc mesos, quan hi havia la cinquena onada. Amb aquestes, el total de morts a la demarcació s’enfila ja fins a les 2.452 des de l’inici de la pandèmia, de les quals 1.283 s’han produït en hospitals o centres sociosanitaris, 281 en residències, 186 en domicilis i 702 no estan classificades per falta d’informació.

La majoria de persones que han mort, pràcticament una tercera part, tenien entre 80 i 89 anys i només una en tenia entre 40 i 49 anys, segons el balanç de Salut per franges d’edat. D’altra banda, respecte a les dades actualitzades ahir, el nombre d’hospitalitzats va baixar i se’n van registrar trenta menys. A més, el nombre de crítics va passar de 50 a 44. Els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 190.623 (+5.065) i 195.060 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.452 persones, 4 més des de l’últim recompte. El risc de rebrot va pujar a 5.882 (+288) i l’Rt es va mantenir en 1,28. La incidència a set dies ja va arribar a 2.675 i el 23,61% de les proves que es fan surten positives. Respecte a Catalunya, Salut va declarar 45.812 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en un dia, i el total des de l’inici de la pandèmia és 1.737.165.