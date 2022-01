Les escoles continuen remant a contracorrent. I és que les xifres han tornat a batre rècords. El departament d'Educació va notificar ahir un total de 14.705 persones confinades als centres educatius de la província de Girona. Les comarques gironines concentren, en aquests moments, el 12% dels confinats arreu de Catalunya (entre alumnes i personal docent), que ja supera les 120.000 persones. La cap d'Estudis de l'Escola l'Amistat de Figueres, Irina Carreras, va reconèixer que «estem molt per sobre de les nostres possibilitats». Amb més de 60 alumnes confinats (el 16% dels estudiants del centre), 7 mestres de baixa (que va reivindicar que no s'han cobert amb cap substitució) i la mateixa directora del centre confinada, Carreras va admetre que «al llarg del dia ens dediquem exclusivament a la gestió de casos de covid-19». A més, va reclamar que s’hi suma el fet d’haver d’atendre als alumnes que han d’estar-se a casa, fet que els comporta una doble feina. Amb tot, confessa estar «esgotats». Les crítiques, va assenyalar, els arriben «per tots costats i les famílies estan desesperades». Tot i així, va assegurar que estan fent mans i mànigues per a garantir l'activitat lectiva, tot i que ja va reconèixer que els objectius acadèmics no es podran complir. «Els alumnes de 6è de Primària ho viuen amb molta preocupació, l’any que ve fan el salt a l’institut i entre el curs passat i aquest, molts aprenentatges no els atraparem».

Per la seva banda, el departament d'Educació va obrir ahir la porta a allargar la mesura extraordinària dels nomenaments diaris «en funció de l'evolució de les dades de la pandèmia» més enllà d'avui, que és quan culminaria el període promès pel conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. En aquest sentit, el director de l'Escola Migdia de Girona, Josep Moret, que va admetre estar vivint «un caos important» que «costa molt de gestionar», va assegurar que «si s'acaben els nomenaments diaris i l'impacte de la pandèmia no s'ha reduit, la setmana que ve tindrem molts problemes perquè ja estem en una situació de col·lapse i això és un degoteig constant de casos positius». Per la seva banda, el director de l'Institut de Sarrià de Ter, Albert Bayot, va subratllar que «vull pensar que si les dades no afluixen es continuaran fent nomenaments diaris, perquè si ara ja és difícil de sostenir, si tornessim als nomenaments trisetmanals, la situació seria ingovernable». El Gironès és la comarca amb més confinats (4.277), seguit de La Selva (2.911), l'Alt Empordà (2.551), el Baix Empordà (2.536), el Pla de l'Estany (1.002), La Garrotxa (987), el Ripollès (253) i La Cerdanya (188). Sense quarantena a les extraescolars amb poc contacte Salut va eliminar ahir les quarantenes de les activitats extraescolars amb risc mitjà o baix de contagi, és a dir, que no impliquen un contacte físic estret de forma contínua (futbol, voleibol, teatre, escacs o idiomes). El nou protocol estableix que, en cas d'un positiu al grup, els participants no hauran de complir cap mesura, tant si estan immunitzats com no. En les extraescolars amb alt risc de contagi (bàsquet, handbol, castellers o cant coral), els no immunitzats sí que hauran de fer quarantena. ACN/BARCELONA