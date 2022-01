Les cinc onades prèvies de la pandèmia han sigut un patró similar: augment de positius i indicadors de contagi que ha derivat a un creixement d’ingressats per coronavirus als hospitals, seguit d’una pujada de crítics i, per últim, més defuncions. Tot aquest procés s’allargava durant setmanes i, fins i tot, en alguna ocasió s’ha encadenat d’una onada a l’altra. En aquesta ocasió, està passant un «fet paradoxal», segons indica el cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, qui fa unes setmanes va advertir a Twitter que caldria esperar fins a mitjans gener per avaluar l’impacte de la variant òmicron als hospitals i, sobretot, a l’UCI. De moment, doncs, hi ha un fet que sobta i que no segueix la línia d’altres onades: normalment, augmentaven les hospitalitzacions de planta i, al cap d’una setmana, s’incrementaven els pacients a l’UCI. Però aquesta vegada passa a l’inrevés, pugen els ingressos a planta i s’estabilitzen o fins i tot baixen els crítics.

Per posar un exemple, en les darreres dades actualitzades per Salut, ahir es va produir un dels augments més destacats d’hospitalitzats per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona des de l’inici de la pandèmia. En un dia n’hi va haver 36 de nous i en total ja n’hi ha 260. En canvi, respecte als crítics, fa poc més d’una setmana es va superar el llindar de seixanta i des de llavors ha anat baixant fins a situar-se per sota de la cinquantena. En el primer cas, la majoria de pacients tenen més de 50 anys, concretament el 84%. Si s’analitza per franges, la que predomina és la de 60 a 69 anys seguida de la de 70 a 79. En el cas d’ingressats a l’UCI, també predominen els de 60 a 69 anys però els segueixen els de 50 a 59.

Tres explicacions del canvi

Sirvent atribueix aquest canvi de tendència a tres possibles factors. Primerament, considera que «s’han solapat les variants delta i òmicron: la delta va de baixada i continua predominant als hospitals i UCIs i l’òmicron va de pujada, però amb predomini comunitari». En segon lloc, cal tenir present que la majoria de pacients que hi ha a l’UCI actualment van ingressar el desembre (amb la delta predominant), tenint en compte que sol ser una unitat en què els pacients s’hi estan diverses setmanes de mitjana. Ara ja s’estarien recuperant i sortint a planta o bé morint. Aquesta és una de les causes per les quals també està augmentant la mortalitat per coronavirus a Girona. En l’última setmana, han mort 32 persones, 11 més que l’anterior. Es tracta d’una xifra molt elevada, que no es registrava des de mitjans d’agost.

Per últim, especifica que una de les causes d’aquest augment podria ser que hi hagi «pacients que ingressin per altres patologies i se’ls detecti covid-19 un cop a l’hospital, tenint en compte l’alta incidència comunitària. Aquesta tipologia de pacients solen ser asimptomàtics o bé presenten simptomatologia lleu que no acaba desenvolupant en pneumònia i, per tant, no acaben a l’UCI». Aquest seria un clar indici que, de moment, els positius per òmicron no desenvolupen una malaltia greu. En tot cas, Sirvent recorda que «encara estem en una intersecció de corbes incerta que està tensant molt els hospitals». És per això que demana «prudència i paciència» tenint en compte la virulència de l’òmicron. A més, concreta que «l’alta incidència comunitària també està afectant l’atenció primària», on s’estan registrant rècords assistencials.