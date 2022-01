El Ple de l'Ajuntament d'Olot i els seus grups representats, ERC, Junts per Catalunya, PSC i CUP Olot, ha donat un sí unànime a la moció «OLOT CAMINA» defensada per la Plataforma «NO ÉS UN VIAL, ÉS UN CARRER». Aquesta està destinada a conscienciar la ciutadania dels avantatges personals i socials d'incorporar el fet de caminar com a mitjà habitual de transport, deixant l'automòbil només per aquelles ocasions en què és indispensable.