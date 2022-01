La Policia Local d'Olot i la Policia Nacional han desarticulat una cuina il·legal en un domicili particular d'Olot. En ella hi treballaven persones en situació irregular. L'operatiu conjunt entre els dos cossos arriba després que uns ciutadans denunciessin que s'havia muntat aquest obrador il·legal en un pis de la capital garrotxina on estaven explotant laboralment persones. Arran de la denúncia els dos cossos policials van investigar el domicili i també els punts on es venien els productes cuinats en aquest obrador. Finalment, es va fer una entrada al domicili on es feien uns postres típics de l'Índia, on es va comprovar que no es complien les mesures higièniques necessàries.

L'espai estava brut, els aliments no estaven refrigerats i es trobaven en mal estat de conservació. A més, no hi havia cap registre sanitari, ni es podia determinar la procedència. Els responsables de l'Agència de Salut Pública de Catalunya van aixecar una acta d'infracció per aquest motiu. A més, l'operatiu policial també va investigar set locals d'alimentació i va detenir dues persones per infringir la llei d'estrangeria, es van notificar tres infraccions de la normativa de treball i tres actes més pel departament de Salut Pública.