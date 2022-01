Dos turismes han xocat frontalment aquest matí a la Vall de Bianya. El xoc ha provocat quatre ferits menys greus, que han estat traslladats a l'Hospital Trueta de Girona.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís dels fets quan faltaven dos minuts per les vuit del matí, i l'accident ha tingut lloc al quilòmetre 92 de l'N-260. Els dos vehicles han quedat cremats. Fins al lloc dels fets hi han acudit dues dotacions de Bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'incident ha obligat a tallar els dos carrils de la via.